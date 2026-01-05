VIRAL
Mapa de balises V16 activades a Tarragona: un web revela la seva ubicació en temps real
La plataforma utilitza dades de la DGT per mostrar on s’activen les balises a les carreteres de Tarragona
Des de l’1 de gener de 2026, la balisa V16 és obligatòria a tots els vehicles a Espanya per senyalitzar avaries o accidents a la carretera. Aquest dispositiu lluminós substitueix als antics triangles i, a més d’advertir a altres conductors, envia automàticament la geolocalització del vehicle a la Direcció General de Trànsit (DGT) quan s’activa.
En aquest context, ha aparegut una plataforma web d’accés públic que permet consultar en temps real la ubicació de les balises V16 activades, també a la xarxa viària de Tarragona i la seva demarcació. Es tracta d’un mapa interactiu que utilitza dades procedents de fonts oficials de la DGT i que ofereix una visió inèdita sobre on s’estan produint incidències a la carretera.
Les balises V16 connectades estan dissenyades per col·locar-se sobre el sostre del vehicle sense necessitat de sortir a la calçada, millorant així la seguretat del conductor. Quan s’activen, transmeten la seva posició de forma automàtica i anònima als sistemes de trànsit. El nou mapa fa visible aquesta informació de manera oberta, permetent observar quins punts concentren més activacions i en quin moment es produeixen.
L’eina mostra la posició aproximada de cada balisa activa o recentment desactivada, diferenciant-les per colors. En fer clic sobre cada punt, l’usuari pot consultar dades com la carretera, el punt quilomètric, el municipi, la data i l’hora d’activació, així com el temps transcorregut des de l’últim senyal emès.
Tal com recorda la DGT, les dades que transmeten les balises no inclouen informació personal ni permeten identificar el vehicle, ja que la informació està completament anonimitzada. L’Agència Espanyola de Protecció de Dades també ha confirmat que aquests dispositius no estan vinculats a matrícules ni a identitats concretes, i que no requereixen facilitar dades personals en el moment de la seva compra.
Encara que no es tracta d’un mapa oficial d’incidències de la DGT, aquesta plataforma s’ha convertit en una eina informativa complementària, que permet visualitzar de forma global l’ús real de les balises V16 a les carreteres, incloses les de la demarcació de Tarragona.