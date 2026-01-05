Meteorologia
Continuarà nevant a Tarragona en les pròximes hores?
En municipis com Vimbodí i Poblet ja es comptabilitzen prop de quatre dits de neu
La nevada que afecta al Camp de Tarragona durant el matí d’aquest dilluns comença a donar treva en algunes zones de la demarcació, tot i que encara es registren acumulacions en municipis de l’interior. En llocs com Vimbodí i Poblet ja es comptabilitzen prop de quatre dits de neu, i la C-14 roman tallada entre Solivella i Ciutadilla. A l'N-240 es recomana extremar precaucions, mentre les màquines treballen intensament per garantir la mobilitat.
Segons el Servei Meteorològic de Catalunya (Meteocat), l’episodi de nevades es desplaçarà cap a l’est. Durant la tarda, les nevades es concentraran al nord-est de Catalunya, mentre que a la demarcació de Tarragona s’espera que la precipitació acabi, tot i que el fred continuarà present. La cota de neu se situa a qualsevol altura a la Depressió Central i a les Terres de l’Ebre, i sobre els 200 metres a la resta de la regió.
Camp de Tarragona
Mapa de la nevada a Tarragona: la borrasca Francis ja deixa neu a Cambrils, Reus o Valls
Daniel Cabezas Ramírez
L’episodi de la borrasca Francis ha deixat enfarinades diverses localitats del Camp de Tarragona i l’interior, incloent municipis com Reus, Cambrils, Valls o Montblanc, on ha arribat aquest episodi de neu. Les temperatures mínimes continuaran sent molt baixes, per la qual cosa es recomana mantenir la precaució a la carretera i preparar roba d’abric per a les pròximes hores.
De cara als propers dies, Meteocat apunta que després d’un dimarts assolellat pel dia de Reis, les nevades podrien tornar dimecres a diferents punts de la demarcació de Tarragona. Ara per ara, sembla que la neu desapareixerà a la província durant aquesta tarda, encara que el fred intens continuarà present.