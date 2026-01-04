VIRAL
Els cinc pobles de Tarragona que més veïns han perdut en els últims 25 anys
Aquests municipis han perdut entre el 34% i el 44% dels seus habitants, segons dades de l’Idescat i de l’INE
La despoblació continua colpejant amb força diversos municipis de la demarcació de Tarragona. De fet, en els darrers 25 anys, cinc pobles de la província han registrat un alt percentatge quant a la pèrdua de veïns, amb descensos que en alguns casos gairebé arriben a la meitat de la seva població, segons dades de l’Idescat i de l’INE.
El cas més acusat és el de la Febró, al Baix Camp. Aquest municipi és el que més població ha perdut en aquest període, amb un descens del 44,4%, fet que suposa 28 veïns menys des de l’any 2000. Actualment, la Febró compta amb només 35 habitants, fet que el converteix en el poble amb menys veïns de la demarcació.
Baix Penedès
El poble de Tarragona amb el passeig marítim més llarg de Catalunya
Daniel Cabezas Ramírez
En segon lloc se situa Forès, a la Conca de Barberà, que ha perdut un 42,6% de la seva població en els darrers 25 anys. El municipi ha passat de tenir prop de 70 veïns a quedar-se amb 39 habitants en l’actualitat, consolidant una tendència de descens continuat.
També a la Conca de Barberà apareix Vallfogona del Riucorb, que ha registrat una caiguda del 40,9% des de l’any 2000. El municipi ha perdut 67 veïns i compta ara amb 97 habitants. La llista es completa amb Savallà del Comtat, on viuen actualment 49 persones, un 34,7% menys que fa 25 anys, i amb Bot, a la Terra Alta, que ha perdut 285 veïns, fet que representa un descens del 34,3% de la seva població.
Aquests municipis formen part dels gairebé 200 pobles catalans que han perdut habitants en l’últim quart de segle, la majoria d’ells micropobles. Mentre les àrees metropolitanes i costaneres concentren el creixement demogràfic, l’interior continua enfrontant-se a la pèrdua de serveis bàsics i a les dificultats per atreure noves famílies, una tendència que continua marcant el mapa poblacional de Tarragona.
|Pueblo
|Habitantes 2000
|Habitantes 2025
|% Pérdida
|La Febró
|63
|35
|44,4%
|Forès
|68
|39
|42,6%
|Vallfogona del Riucorb
|164
|97
|40,9%
|Savallà del Comtat
|75
|49
|34,7%
|Bot
|830
|545
|34,3%