Aquest és el nom del primer nadó nascut a Tarragona el 2026
El primer nen del Camp de Tarragona va néixer a les 08:28 hores a l’hospital de Sant Pau i Santa Tecla
Marcos Galindo Domínguez ha estat el primer nadó nascut al Camp de Tarragona aquest 2026. El petit va venir al món a les 08:28 hores a l’hospital de Sant Pau i Santa Tecla, a Tarragona. Els seus pares són veïns de la ciutat, però no va ser el primer naixement de la demarcació.
Abans, a les 03:30 hores de la matinada, va néixer Ishaqa Sawaneh a l’hospital Verge de la Cinta de Tortosa. Es tracta del primer nadó de 2026 a les Terres de l’Ebre. La família és de Roquetes, a la comarca del Baix Ebre, i la seva arribada va convertir a aquest centre hospitalari en el primer de la demarcació en registrar un naixement enguany.
Baix Penedès
Daniel Cabezas Ramírez
Per la seva part, a la regió sanitària del Penedès, el primer naixement de l’any es va produir a les 08:36 hores. El nadó es diu Nadir i va néixer a l’hospital del Vendrell, només uns minuts després que Marcos a Tarragona. Segons ha informat el Departament de Salut, els pares són veïns de Calafell.
D’altra banda, el primer nadó de l’any a Catalunya ha estat Ander Muñoz Adan, que ha nascut a l’hospital Parc Taulí a Sabadell. El nen ha vingut al món quan passaven 38 minuts de la mitjanit. Els seus pares viuen a Sabadell.