Interrompuda la circulació a l'R15 entre Marçà-Falset i Móra la Nova pels efectes de les pluges
Renfe està gestionant servei alternatiu per carretera entre Móra la Nova i Tarragona
L'R15 es troba tallada entre Marçà-Falset i Móra la Nova per l'efecte sobre la infraestructura de condicions meteorològiques adverses, segons informa Renfe. La companyia està gestionant un servei alternatiu per carretera entre Móra la Nova i Tarragona.
Aquest mateix tram va estar tallat aquest dilluns també per l'efecte de les pluges que es van registrar a la zona, i va quedar restablert cap a les deu de la nit.