Els 10 pobles de Tarragona amb menys habitants: la majoria no supera els 150 veïns
Aquests municipis no només destaquen per la seva reduïda mida, sinó també per la seva riquesa paisatgística i patrimoni
A Tarragona hi ha municipis on la vida transcorre a un altre ritme, amb només unes desenes d’habitants i envoltats de paisatges naturals de gran bellesa. Segons les últimes dades de l’Institut Nacional d’Estadística (INE), La Febró es manté com el poble menys poblat de la demarcació, amb només 35 veïns.
Juntament amb La Febró, altres pobles de la província mostren xifres similars. Forès, a la Conca de Barberà, disposa de 39 habitants; Senan, també a la mateixa comarca, en té 47; i Savallà del Comtat arriba a 49. El 'top' 10 dels pobles menys poblats de Tarragona es completa amb Vallclara (91), Vallfogona de Riucorb (97), El Lloar (100), Capafonts (101), Llorac (105) i Margalef i Vilanova de Prades, amb 110 habitants cada un.
Molts d’aquests municipis han registrat lleugeres variacions de població respecte a l’any anterior, amb algunes baixades i pujades mínimes, reflectint l’estabilitat relativa de les seves comunitats. Entre els pobles més petits, els que experimenten més canvis percentuals també criden l’atenció.
Entre els deu municipis de Tarragona que menys habitants tenen, el poble que més ha crescut en percentatge respecte a l’any anterior és Senan, amb un increment del 2,2%, mentre que el que més ha disminuït és La Febró, amb una pèrdua del 2,8%.
En contrast, els grans municipis de Tarragona mostren dinàmiques diferents. Cunit, al Baix Penedès, lidera el creixement entre les localitats de més de 10.000 habitants, amb un augment del 3,5% que situa la seva població per sobre dels 16.000 veïns. Mont-roig del Camp, amb més de 14.500 habitants, registra un creixement similar.
En conjunt, aquestes dades reflecteixen la diversitat demogràfica de la província: mentre alguns pobles petits lluiten per mantenir la seva població, altres localitats experimenten un creixement sostingut que transforma el paisatge urbà i econòmic de la província. Tant els pobles diminuts com els municipis en expansió ofereixen un retrat complet de la vida a Tarragona, entre la tranquil·litat rural i el dinamisme de les ciutats en creixement.
|#
|Pueblo
|Comarca
|Habitantes (2025)
|1
|La Febró
|Baix Camp
|35
|2
|Forès
|Conca de Barberà
|39
|3
|Senan
|Conca de Barberà
|47
|4
|Savallà del Comtat
|Conca de Barberà
|49
|5
|Vallclara
|Conca de Barberà
|91
|6
|Vallfogona de Riucorb
|Conca de Barberà
|97
|7
|El Lloar
|Priorat
|100
|8
|Capafonts
|Baix Camp
|101
|9
|Llorac
|Conca de Barberà
|105
|10
|Margalef / Vilanova de Prades
|Priorat / Conca de Barberà
|110