Cop de la Guàrdia Civil a la droga a Tarragona: detinguts 6 membres d’una organització criminal

Les actuacions s’han dut a terme en dos habitatges situats al Vendrell i Vespella de Gaià

Imatge de la plantació de marihuana intervinguda per la Guàrdia Civil a Tarragona.

Imatge de la plantació de marihuana intervinguda per la Guàrdia Civil a Tarragona.Guàrdia Civil

La Guàrdia Civil ha desmantellat dues plantacions il·legals de marihuana a les comarques del Tarragonès i el Baix Penedès, en el marc de l’operació NAIA, que s’ha saldat amb la detenció de sis persones per delictes relacionats amb el tràfic de drogues i la pertinença a una organització criminal. Les actuacions s’han dut a terme en dos habitatges situats al Vendrell i Vespella de Gaià, on també s’han confiscat més de 1.000 plantes de marihuana i 2.900 euros en efectiu.

La investigació es va iniciar l’octubre de 2024 i s’ha prolongat durant més d’un any amb l’objectiu d’identificar tots els integrants del grup criminal i establir els rols que exercien. Durant les indagacions, els agents van comprovar que l’organització utilitzava dos immobles per al cultiu “indoor” de marihuana i que les connexions elèctriques havien estat manipulades per defraudar fluid elèctric.

Els investigadors també van constatar que els membres de l’organització recorrien de forma habitual a vehicles de lloguer tant per al transport de la marihuana com per als seus desplaçaments. Aquesta estratègia de canvi constant de cotxes va dificultar la identificació dels responsables dels trasllats i va afegir complexitat a la tasca policial.

La fase d’explotació es va dur a terme durant la matinada del 26 de novembre, amb quatre entrades i registres en habitatges del Vendrell, Vespella de Gaià i Salomó. En aquesta intervenció es va detenir cinc persones, totes elles de nacionalitat colombiana i amb edats compreses entre els 21 i els 47 anys. Posteriorment, l’1 de desembre, els agents van arrestar un sisè home, de 28 anys i també colombià, considerat el líder de l’organització.

En total, es van intervenir 1.011 plantes de marihuana i divers material utilitzat per al cultiu i processament de la droga. La Guàrdia Civil estima en prop de 47.000 euros el valor de l’electricitat que havia estat consumida de manera fraudulenta. Els detinguts van ser posats a disposició del Jutjat d’Instrucció número 6 del Vendrell, que va decretar la seva posada en llibertat.

