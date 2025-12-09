Successos
Cop de la Guàrdia Civil a la droga a Tarragona: detinguts 6 membres d’una organització criminal
Les actuacions s’han dut a terme en dos habitatges situats al Vendrell i Vespella de Gaià
La Guàrdia Civil ha desmantellat dues plantacions il·legals de marihuana a les comarques del Tarragonès i el Baix Penedès, en el marc de l’operació NAIA, que s’ha saldat amb la detenció de sis persones per delictes relacionats amb el tràfic de drogues i la pertinença a una organització criminal. Les actuacions s’han dut a terme en dos habitatges situats al Vendrell i Vespella de Gaià, on també s’han confiscat més de 1.000 plantes de marihuana i 2.900 euros en efectiu.
La investigació es va iniciar l’octubre de 2024 i s’ha prolongat durant més d’un any amb l’objectiu d’identificar tots els integrants del grup criminal i establir els rols que exercien. Durant les indagacions, els agents van comprovar que l’organització utilitzava dos immobles per al cultiu “indoor” de marihuana i que les connexions elèctriques havien estat manipulades per defraudar fluid elèctric.
Camp de Tarragona
El poble de Tarragona que presumeix de tenir una de les cases més virals d’Espanya per Nadal
Marta Omella
Els investigadors també van constatar que els membres de l’organització recorrien de forma habitual a vehicles de lloguer tant per al transport de la marihuana com per als seus desplaçaments. Aquesta estratègia de canvi constant de cotxes va dificultar la identificació dels responsables dels trasllats i va afegir complexitat a la tasca policial.
La fase d’explotació es va dur a terme durant la matinada del 26 de novembre, amb quatre entrades i registres en habitatges del Vendrell, Vespella de Gaià i Salomó. En aquesta intervenció es va detenir cinc persones, totes elles de nacionalitat colombiana i amb edats compreses entre els 21 i els 47 anys. Posteriorment, l’1 de desembre, els agents van arrestar un sisè home, de 28 anys i també colombià, considerat el líder de l’organització.
En total, es van intervenir 1.011 plantes de marihuana i divers material utilitzat per al cultiu i processament de la droga. La Guàrdia Civil estima en prop de 47.000 euros el valor de l’electricitat que havia estat consumida de manera fraudulenta. Els detinguts van ser posats a disposició del Jutjat d’Instrucció número 6 del Vendrell, que va decretar la seva posada en llibertat.