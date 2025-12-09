Viral
El poble de Tarragona que presumeix de tenir una de les cases més virals d’Espanya per Nadal
La decoració no passa mai desapercebuda i recorda als carrers d’algunes ciutats nord-americanes
A mesura que s’apropa el Nadal, els carrers de la demarcació de Tarragona comencen a omplir-se de llums i decoració festiva, però a Constantí hi ha un habitatge que s’emporta totes les mirades: la casa del carrer Major, que cada desembre torna a convertir-se en un dels grans fenòmens virals de la comarca.
La decoració no passa mai desapercebuda, amb lletres lluminoses, figures brillants i un muntatge que recorda als carrers decorats d’algunes ciutats nord-americanes. Moltes persones s’aturen per fer fotografies i vídeos que, cada any, es tornen virals a les xarxes socials.
Segons expliquen diversos usuaris d’Instagram i TikTok, l’habitatge es transforma per Nadal cada any, i sempre es converteix en un dels punts més fotografiats del municipi.