Viral
Els 10 pobles de Tarragona que més població guanyen: creixements de fins el 7,8%
Les dades mostren que, malgrat la despoblació en zones rurals, certs municipis aconsegueixen atreure nous veïns
Diversos municipis de Tarragona han registrat increments significatius de població, en contrast amb la tendència de despoblació que afecta bona part de l’interior de la província. Els creixements més destacats es concentren a l'Alt Camp, el Baix Camp i el Tarragonès, on diversos pobles petits i mitjans han vist pujar el seu número d’habitants entre un 3% i un 7,8% respecte a l’any anterior.
A l'Alt Camp, Montferri lidera els increments percentuals, amb un augment del 7,6% fins 509 habitants, seguit de La Masó, que creix un 6,9% fins els 308 residents. Cabra del Camp i Aiguamúrcia també presenten pujades notables, amb un 4,7% i un 3,8%, assolint 1.387 i 1.002 veïns, respectivament. Altres municipis de l'Alt Camp com Els Garidells, Querol i Vallmoll en sumen entre un 3,1% i un 3,4% més de població, consolidant la recuperació demogràfica a la comarca.
Camp de Tarragona
Els 10 pobles de Tarragona que més població perden: l’interior registra caigudes de fins el 8%
Daniel Cabezas Ramírez
Al Baix Camp, L’Argentera encapçala el creixement percentual, amb un 7,8% més d’habitants, arribant als 139 residents. El segueixen Arbolí (7%) i L’Aleixar (4,7%). Altres municipis de la comarca, com Almoster, L’Albiol i Mont-roig del Camp, experimenten increments d’entre el 3,3% i el 3,4%, sumant diverses desenes de nous veïns a cada localitat.
El Tarragonès també destaca per l’augment de població a diverses localitats. Renau creix un 4,4% fins els 165 habitants, mentre que Constantí i La Pobla de Montornès registren increments del 3,4%, superant els 7.100 i 3.400 veïns, respectivament. El Catllar puja un 3,3% fins 5.387 habitants, consolidant-se com un dels municipis de creixement més sostingut de la comarca.
Baix Penedès
El poble de Tarragona perfecte per gaudir d’una jubilació daurada
Daniel Cabezas Ramírez
En altres comarques, els increments són igualment visibles. Al Priorat, La Morera de Montsant i Capçanes augmenten la seva població un 6,9% i un 4,7%, mentre que Marçà creix un 4,2%. A la Conca de Barberà, Vilaverd i Sarral en sumen entre un 3,7% i un 5,1% més d’habitants. També destaquen Caseres a la Terra Alta (4,2%), Freginals al Montsià (4,7%) i L’Aldea al Baix Ebre (3,8%).
Aquestes dades reflecteixen com alguns municipis de Tarragona aconsegueixen consolidar i atreure població, oferint oportunitats de creixement. Els increments registrats mostren que, malgrat la despoblació en zones rurals, certes localitats aconsegueixen dinamitzar-se i atreure nous veïns, contribuint a equilibrar la piràmide demogràfica de la província.
|Municipi
|Comarca
|Habitantes 2024
|Habitantes 2025
|Variación (%)
|L'Argentera
|Baix Camp
|129
|139
|7,8%
|Montferri
|Alt Camp
|473
|509
|7,6%
|La Masó
|Alt Camp
|288
|308
|6,9%
|La Morera de Montsant
|Priorat
|144
|154
|6,9%
|Arbolí
|Baix Camp
|129
|138
|7%
|Vilaverd
|Conca de Barberà
|470
|494
|5,1%
|Cabra del Camp
|Alt Camp
|1.325
|1.387
|4,7%
|L’Aleixar
|Baix Camp
|980
|1.026
|4,7%
|Freginals
|Montsià
|425
|445
|4,7%
|Marçà
|Priorat
|599
|624
|4,2%