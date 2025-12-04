Meteorologia
Alerta groga a Tarragona per fortes ratxes de vent que poden superar els 70 km/h
El Meteocat alerta que el vent, que arribarà aquest divendres a la demarcació, afectarà a diverses comarques
El Servei Meteorològic de Catalunya (Meteocat) ha activat l’alerta groga a diverses comarques del Tarragona a causa de la previsió de fortes ratxes de vent que podrien superar els 70 km/h. L’alerta afecta les comarques del Baix Camp, Tarragonès, Baix Penedès i Alt Camp.
Els vents bufaran de component oest i s’esperen amb més intensitat durant les primeres hores de la matinada, entre la mitjanit i les sis del matí. La ratxa màxima podria superar els 20 metres per segon, la qual cosa equival a més de 70 km/h.
Baix Penedès
El poble de Tarragona perfecte per gaudir d’una jubilació daurada
Daniel Cabezas Ramírez
A causa d’aquest episodi de vent es recomana extremar les precaucions, especialment en desplaçaments, activitats a l’aire lliure o entorns exposats, i seguir les actualitzacions de l’estat de la meteorologia abans de sortir de casa.