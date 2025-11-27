Viral
El nom català de nen que és poc freqüent a Tarragona: significa «el protector decidit»
Hi ha 724 persones amb aquest nom a Barcelona, 112 a Girona, 63 a Lleida i només 47 a Tarragona
A Catalunya, els noms de nen més freqüents són Marc, Pau, Pol, Arnau, Jan o Martí, tots amb una tradició històrica sòlida i presència contínua en registres civils i documents antics. Tanmateix, existeixen noms menys habituals, curts i distintius, que mantenen un vincle amb la llengua catalana, però són poc comuns entre la població.
Un d’aquests noms és Guim, un antropònim masculí d’origen germànic, documentat des de l’Edat Mitjana i derivat de Guillem. El seu significat és “el protector decidit”, combinant els elements wil (determinació) i helm (protecció). Històricament, les formes curtes de noms llargs eren freqüents en registres medievals i textos notarials.
Actualment, la seva presència a Catalunya és molt limitada. Segons les dades més recents de l’Institut Nacional d’Estadística (INE), hi ha 724 persones amb aquest nom a Barcelona, 112 a Girona, 63 a Lleida i només 47 a Tarragona. En total, sumen 946 persones a tot Catalunya, fet que confirma que és un nom poc habitual, encara que no aïllat.
Altres noms breus i minoritaris són, per exemple, Guiu, Nau, Erol, Març, Ori o Daf. La majoria procedeixen de variants històriques o locals, i es caracteritzen per la seva sonoritat compacta i el seu poc ús. Així doncs, aquestes opcions menys comunes es converteixen en una alternativa als noms escollits amb més freqüència.