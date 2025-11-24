Viral
El nom de nen que arrasa a Tarragona: té 5 lletres, és religiós i significa 'regal de Déu'
Entra amb força a la llista dels deu noms més populars, marcant tendència entre els nounats
El nom Mateo arrasa a Tarragona, debutant directament en la quarta posició del top 10, amb 36 naixements, segons les darreres dades de l’Institut Nacional d’Estadística (INE). El seu origen bíblic i el seu significat, 'regal de Déu', han captat l’atenció dels pares.
Encara que és la primera vegada que apareix al rànquing, Mateo combina tradició i sonoritat moderna, fet que explica la seva ràpida acceptació. La seva estructura de cinc lletres ho fa fàcil de pronunciar i recordar, un factor cada vegada més valorat per famílies en una societat globalitzada.
El caràcter religiós del nom reforça la seva rellevància cultural. Amb arrels bíbliques, connecta amb generacions passades, evocant valors de fe i significat profund, mentre manté un estil senzill i actual que atreu pares joves.
El seu ascens al top 10 reflecteix també un equilibri entre tradició i tendències contemporànies, un fet que comparteixen altres noms del rànquing, encara que pocs debuten directament en una posició tan alta. Això evidència que els pares tarragonins busquen noms amb identitat, història i projecció internacional.
L’elecció de Mateo demostra que, més enllà de la moda, els pares valoren noms amb missatge i llegat, capaços de transmetre un sentit de pertinença i continuïtat cultural. La seva popularitat podria continuar creixent en els propers anys, consolidant-se com un clàssic modern.
En definitiva, el debut de Mateo al top 10 de Tarragona simbolitza com la tradició i la modernitat poden convergir en una sola elecció. Cinc lletres, un significat profund i arrels bíbliques el converteixen en la gran sorpresa del rànquing de 2024.