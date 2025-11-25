Política
El PP demana al Govern un pla especial per erradicar la vespa asiàtica a la demarcació
El diputat Huguet reclama control i servei per retirar els nius en explotacions agràries per prevenir riscos per a la salut
El Partit Popular de Tarragona ha demanat al Govern un pla especial d’erradicació de la vespa asiàtica a la província. El diputat Pere Lluís Huguet ha reclamat control i un servei per retirar els nius en les explotacions agràries per prevenir riscos per a la salut dels pagesos i garantir una actuació ràpida i segura. Els populars han registrat una Proposta de Resolució al Parlament de Catalunya per fer front a aquesta nova amenaça.
Huguet ha advertit que en els darrers anys l’expansió de la vespa asiàtica, o vespa velutina, s’ha intensificat de forma preocupant, amb la presència confirmada en les comarques del Priorat, la Conca de Barberà, el Tarragonès o el Baix Penedès. El diputat ha subratllat que l’impacte sobre el sector apícola és especialment greu. «La presència de nius en explotacions agràries incrementa els riscos per als treballadors del camp, perquè la retirada s’ha convertit en una pràctica perillosa que provoca situacions d’emergència en altres comunitats», ha alertat Huguet.
Els populars han denunciat que la resposta de la Generalitat ha estat insuficient per contenir l’avanç de l’espècie i protegir el sector agrari. «No s’han desplegat els recursos necessaris ni s’ha habilitat un sistema de suport operatiu i econòmic que permeti als pagesos gestionar de manera segura la detecció i retirada dels nius», ha explicat Huguet.
En la Proposta de Resolució, el PP ha instat el Govern de Catalunya a elaborar i executar un pla especial d’erradicació i control de la vespa asiàtica; establir un servei per retirar els nius coordinat amb Agents Rurals i Bombers; impulsar campanyes de trampeig selectiu a la primavera per capturar les reines fundadores; i crear línies d’ajuda agroambiental per compensar els costos derivats de la presència de la vespa asiàtica i les pèrdues que ocasiona a l’apicultura i en diversos cultius. A més, s’ha demanat un protocol que inclogui formació bàsica per a la detecció primerenca de nius i una recerca i seguiment científic sobre l’adaptació d’aquesta espècie al clima Mediterrani i el seu impacte en la biodiversitat i salut pública. «La manca de coordinació entre administracions, combinada amb l'absència d’un pla específic ha augmentat la sensació d’indefensió en el món rural i ha deixat sense resposta un problema que avança amb rapidesa i afecta de ple l’equilibri ecològic, la productivitat agrícola i la seguretat de les persones», ha conclòs Huguet.