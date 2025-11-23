Viral
El nom de nena que va triomfar a Tarragona i ara desapareix del top 10: té quatre lletres
El nom que liderava la llista fa només quatre anys, ja no figura entre els deu favorits de la província
Emma, un dels noms femenins més populars a Tarragona durant l’última dècada, ha registrat un descens notable el 2024, desapareixent del top 10 provincial segons les dades de l’Institut Nacional d’Estadística (INE). Després d’anys de presència destacada al rànquing, aquest retrocés marca el final d’un cicle d’èxit sostingut.
El nom va irrompre per primera vegada al top 10 el 2014 en la desena posició amb 49 naixements i ràpidament va escalar fins ocupar posicions privilegiades: el 2015 va assolir la vuitena posició amb 54 nenes, i el 2017 va arribar a la tercera posició amb 62 naixements. L’any 2021 va ser el millor, ja que va liderar el rànquing provincial amb 52 nenes registrades.
A partir de 2022, la tendència va canviar de manera significativa. Emma va caure a la setena posició amb 38 naixements, seguit d’un lleu repunt l'any 2023 fins la cinquena posició amb 39 nenes. Tanmateix, el 2024 el nom no apareix entre els deu més elegits, marcant la seva sortida del top 10 per primera vegada des de 2014.
Aquest retrocés reflecteix una combinació de factors: canvis en les preferències de noms femenins, l’aparició de noves tendències locals i la natural variabilitat en l’elecció de noms al llarg dels anys. Noms com a Gala, Ona o Mia han captat l’atenció dels pares, desplaçant a opcions que van dominar la dècada anterior.
Camp de Tarragona
Ni Júlia ni Martina: l’únic nom de nena que creix a contracorrent a Tarragona
Daniel Cabezas Ramírez
Emma, malgrat el seu descens, continua sent un nom amb reconeixement històric a Tarragona. La seva trajectòria demostra que la popularitat d’un nom pot ser cíclica i que, fins i tot, els noms més consolidats poden perdre força davant noves tendències.
La caiguda d’Emma posa en relleu la volatilitat del gust onomàstic a la província. Mentre alguns noms emergeixen i creixen, d’altres retrocedeixen, mostrant com els patrons d’elecció de noms reflecteixen canvis culturals, socials i demogràfics.