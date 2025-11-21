Viral
Ni Júlia ni Martina: l’únic nom de nena que creix a contracorrent a Tarragona
Segons les dades de l’INE, aquest nom és l’únic del top 10 que augmenta en nombre de naixements a la província
En un moment en el qual la natalitat cau a la província de Tarragona i la majoria de noms femenins més habituals retrocedeixen, n’hi ha un que avança en sentit invers: Gala. Segons les dades actualitzades de l’Institut Nacional d’Estadística (INE), aquest nom ha aconseguit consolidar-se com l’única opció femenina que va augmentar en nombre de naixements el 2024, arribant a les 31 nenes a la província.
La progressió de Gala és significativa perquè el 2022 ni apareixia al rànquing provincial. Va ser el 2023 quan va irrompre per primera vegada al top 10, situant-se directament en la novena posició amb 29 naixements. Lluny de ser una moda passatgera, el 2024 el nom no només es va mantenir en aquesta posició, sinó que a més va créixer, una cosa que no va passar amb cap dels altres noms més comuns entre les nenes tarragonines.
El contrast és evident en revisar la resta del llistat. El 2024, Júlia va continuar sent el nom més posat a Tarragona amb 48 nenes, seguit de Martina (41) i Sara (34). Tanmateix, pràcticament tots els noms del top 10 mostren un descens respecte a l’any anterior. Noms com Lara, Paula, Carla o Ona van retrocedir, mentre que Gala s’ha convertit en l’excepció: puja en un rànquing que baixa.
Darrere d’aquesta tendència hi ha diversos factors que expliquen l’atractiu creixent del nom. Gala combina una sonoritat breu i moderna amb un rerefons històric sòlid. El seu origen pot vincular-se al llatí Gallus, que fa referència a l’antiga Gàl·lia, però també evoca elegància i celebració en la seva accepció contemporània.
Daniel Cabezas Ramírez
Els especialistes en onomàstica destaquen que els noms curts i distintius estan guanyant força en les famílies catalanes, tendència que es reflecteix en la presència d’opcions com Ona o Mia al rànquing. Gala encaixa en aquest corrent, fet que la converteix en una elecció singular en un context marcat per la prudència i la recerca d’equilibri.
Amb dos anys consecutius de creixement i una entrada ferma al top 10, Gala sembla haver-se estabilitzat entre els noms femenins preferits de Tarragona. El seu avenç en un escenari de descens generalitzat la posiciona com una opció amb recorregut i personalitat pròpia. Ara per ara, les dades parlen per si sols: Gala és l’únic nom femení que creix a contracorrent a la província.