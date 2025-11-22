Viral
Els deu noms de nen més posats a Tarragona: el primer és tot un clàssic català
De clàssics catalans a opcions internacionals, els noms més triats destaquen per la seva sonoritat i senzillesa
El top 10 de noms de nen més populars a Tarragona confirma la preferència dels pares per opcions tradicionals, fàcils de pronunciar i amb forta identitat cultural. Segons les dades de l’Institut Nacional d’Estadística (INE), Marc, amb 43 naixements i un autèntic clàssic català, s’ha consolidat com el nom favorit.
Després de Marc, noms com Martí (41), Hugo (39), Mateo (36), Pau (36), Pol (36), Arnau (35), Leo (34), Álex (33) i Biel (31) completen el rànquing. La llista combina noms tradicionals catalans, amb arrels llatines o internacionals, i opcions modernes que reflecteixen les tendències actuals.
Molts d’aquests noms destaquen per la seva facilitat de pronunciació en diferents idiomes, un factor cada vegada més valorat pels pares en una societat globalitzada. A més, noms curts i clars com Pau, Pol o Leo mostren com la senzillesa continua sent clau en l’elecció.
Alguns noms mantenen una trajectòria estable a Tarragona, mentre que altres, com Biel, han crescut progressivament, indicant que els pares busquen equilibrar tradició i modernitat en escollir noms per als seus fills.
Camp de Tarragona
Daniel Cabezas Ramírez
La influència cultural catalana és evident, sobretot a les primeres posicions del rànquing, amb Marc i Martí liderant la llista. Alhora, noms internacionals com Hugo, Mateo o Álex demostren l’obertura de la província a tendències més àmplies.
En definitiva, el top 10 de noms de nen a Tarragona reflecteix la combinació de tradició, claredat i estil contemporani. Marc, com a número u, simbolitza la preferència dels pares per noms amb arrels locals i reconeixibles, mentre que la resta del rànquing evidencia la diversitat i el gust per noms amb projecció internacional.