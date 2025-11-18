Viral
El poble a només una hora de Tarragona que viu dins d’un castell
El cor d’aquest municipi està format per quinze cases adossades que envolten la plaça principal
A una hora i quart de Tarragona es troba Montfalcó Murallat, una joia històrica de la comarca de La Segarra que conserva intacta la seva essència medieval. Aquesta diminuta vila emmurallada s’erigeix sobre un turó que domina la vall del riu Sió, oferint als visitants un viatge al passat entre muralles de pedra que han resistit segles d’història.
Els orígens del poble es remunten al segle XI, quan Bernat I, comte de Berga, va repoblar la zona després de l’ocupació musulmana. Des d’aleshores, tant la vila com el seu castell feudal van passar per famílies de renom com els Cardona i els Medinaceli, i van servir com refugi estratègic en conflictes com la Guerra dels Segadors (1640-1659), gràcies a la seva posició elevada i fortificada.
El cor de Montfalcó Murallat està format per quinze cases adossades que envolten la plaça principal. L’única entrada al nucli urbà és la porta coneguda com Portal Vila Closa, amb els seus característics arcs. En creuar-la, els visitants arriben a la plaça central, on es conserva la cisterna que proveïa d’aigua al poble i l’antic forn comunal, símbol de la vida quotidiana d’antany.
Des de la plaça parteixen dos carrers. Un condueix a l’església de Sant Pere de Montfalcó i l’altre envolta la muralla, oferint un passeig porticat on es poden contemplar les portes dels habitatges. Més enllà dels murs es poden veure antics horts, camps de pastura i boscos, que completen l’entorn rural i mostren com s’organitzava la vida fora de la muralla.
L’església de Sant Pere combina elements romànics, barrocs i posteriors reformes que reflecteixen la seva evolució al llarg dels segles. Conserva l’absis i la porta original del temple romànic i encara permet pujar a la torre del campanar, des d’on s’obtenen unes vistes espectaculars de la vall i les terres que envolten aquest municipi.
Visitar Montfalcó Murallat és com retrocedir en el temps. Les seves muralles, carrers i edificis històrics ofereixen una experiència única per a aquells que busquen una escapada cultural i tranquil·la, a només una hora i quart de Tarragona, en un entorn que sembla suspès entre l’Edat Mitjana i el present.