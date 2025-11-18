Meteorologia
El fred arriba a Tarragona: una massa d’aire polar desploma els termòmetres
Encara que aquest dimarts l’ambient és més fred, serà a partir de demà quan la baixada de temperatures s’accentuï
La demarcació de Tarragona ja nota aquest dimarts un canvi brusc de temperatures, més baixes que en els darrers dies. Tanmateix, a partir d’aquest dimecres, l’arribada d’una massa d’aire polar accentuarà encara més el descens tèrmic, per la qual cosa l’ambient càlid d’aquests darrers dies es convertirà en un panorama plenament hivernal.
Fins aquest dimarts, el termòmetre encara s’havia mantingut en valors moderats, amb màximes que superaven els 15 graus a la costa, podent fins i tot arribar als 20 ºC. Però, això sí, a partir de demà, la situació canviarà de forma notable.
Segons l’Agència Estatal de Meteorologia (AEMET), a la ciutat de Tarragona les màximes no arribaran als 15 °C, amb una sensació de fred incrementada pel vent. Divendres i dissabte seran els dies més freds, amb màximes de fins a 12 graus i mínimes de 5 ºC.
A Reus, les màximes seran similars, mentre que les mínimes baixaran fins als 4 graus divendres i dissabte. A les zones interiors de l'Alt Camp, les màximes oscil·laran els 10 °C, mentre que divendres es registraran mínimes de 2 graus en municipis com Valls.
El Priorat serà una de les àrees més fredes, amb valors que no superaran els 8 °C. Diversos municipis de la demarcació registraran temperatures mínimes negatives, com és el cas de Bellmunt del Priorat (–1 °C divendres i dissabte) o Prades (–2 °C dissabte).
A les Terres de l’Ebre, el descens també serà evident, amb màximes situades entre els 12 i 14 °C i mínimes entre els 0 i 7 graus.