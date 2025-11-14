Viral
Les pluges fan de novembre un mes ideal per anar a buscar bolets a Tarragona: les millors zones
El moment òptim per sortir al bosc a recollir bolets arriba entre una i dues setmanes després de la pluja
Aquest mes de novembre es presenta com una oportunitat per als aficionats a buscar bolets. Les pluges recents han deixat els boscos humits, mentre que les temperatures més suaus, tot i que encara càlides, afavoreixen l’aparició dels bolets, oferint una segona oportunitat a aquells que no van poder recollir-los a l’octubre.
Entre els llocs més recomanables per sortir al camp a Tarragona destaquen les muntanyes de Prades i els boscos del Parc Natural de Poblet. També la Serra de Llaberia, entre el Baix Camp i el Priorat, ofereix abundants pinedes i alzinars on els rovellons i altres espècies micològiques creixen amb força. A les Terres de l’Ebre, el Parc Natural dels Ports es converteix en un escenari privilegiat per als recol·lectors.
Els recol·lectors experimentats coincideixen que el moment òptim per sortir al bosc es produeix entre una i dues setmanes després de la pluja, quan els bolets han assolit el seu punt ideal de creixement. Tanmateix, adverteixen que un excés d’humitat pot espatllar la collita.
El perfil del ‘boletaire’ és fàcilment reconeixible, ja que disposen de roba còmoda, botes resistents i un ull entrenat per detectar bolets entre la fullaraca. Molts aficionats mantenen en secret les seves zones favorites, no només per tradició, sinó també per preservar l’equilibri de l’entorn i evitar la sobreexplotació dels boscos.
A més del seu valor gastronòmic, la recol·lecció de bolets s’ha convertit en una activitat de lleure i connexió amb la naturalesa. Recórrer els senders de la Serra de La Mussara o de la vall del Gaià permet gaudir del paisatge tardoral, mentre es practica una afició que combina paciència, observació i respecte per l’entorn.
Amb la combinació de pluges recents i temperatures suaus, novembre es perfila com un mes especialment favorable per a la micologia a Tarragona. Tant experts com principiants poden aprofitar aquesta temporada per explorar els boscos, descobrir noves espècies i omplir les seves cistelles, això sí, de manera responsable.