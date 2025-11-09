Agricultura
Agricultura reprèn tractaments aeris contra la processionària al Tarragonès i la Terra Alta
Enguany està previst que es facin tractaments a 17.500 hectàrees de 53 municipis de 17 comarques catalanes
El Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació està realitzant la campanya anual de tractaments aeris per al control biològic de la processionària del pi. Enguany està previst que es facin tractaments a 17.500 hectàrees (la meitat amb avió i l'altra meitat amb helicòpter) de 53 municipis de 17 comarques.
El Ripollès i l'Alt Empordà són les dues comarques amb més superfície fumigada, tot i que també hi ha superfícies importants de tractaments al Penedès i al Tarragonès. Tot i que l'extensió representa una petita part de la superfície de pinedes de Catalunya (al voltant del 2%), els tractaments que s'hi apliquen són essencials per reduir els impactes socials i econòmics associats a aquesta plaga forestal.
La dinàmica de les poblacions d'aquesta plaga està molt relacionada amb les condicions meteorològiques, i els tractaments d'anys anteriors permeten que es modifiquin anualment les zones de tractament prioritari, segons ha precisat el Departament d'Agricultura.
De fet, no està previst fer cap actuació a la Cerdanya o al Solsonès i, després d'uns quants anys, s'han tornat a realitzar tractaments aeris a la Vall d'Aran i a la Terra Alta.
Tractaments a la tardor amb un producte biològic i no tòxic
La processionària del pi és un insecte autòcton que pot causar importants molèsties a animals i persones, especialment durant els mesos d'hivern i de començaments de primavera, quan les erugues descendeixen dels pins. Les erugues poden provocar urticàries i reaccions al·lèrgiques. La plaga també afecta l'activitat ramadera i la turística, i de retruc pot debilitar les pinedes més castigades.
Els tractaments aeris es realitzen a la tardor, quan les erugues es troben en els primers estadis de desenvolupament, perquè el producte és més efectiu. L'objectiu no és eliminar la plaga, sinó reduir-ne la presència a nivells que no generin problemes per a la població ni per a l'activitat econòmica de les zones afectades.
El producte utilitzat és biològic, específic per a larves de lepidòpters, compatible amb l'agricultura ecològica i no està classificat com a tòxic ni com a perillós per al medi ambient ni per als organismes aquàtics a una dosi mínima (3 litres/hectàrea).
Els tractaments aeris de control biològic es duen a terme a Catalunya des dels anys 80, i constitueixen una eina consolidada i selectiva de gestió forestal. Amb el pas dels anys, s'han anat millorant tant les tècniques de detecció de les zones afectades com els criteris de selecció dels sectors que cal tractar, prioritzant sempre les àrees més vulnerables o amb més interès social.