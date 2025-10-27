Viral
Un restaurant de Tarragona, premiat a nivell nacional en hostaleria
Aquest restaurant ha rebut el guardó a l’empresa compromesa amb la sostenibilitat
Un restaurant de Tarragona ha estat reconegut als Premis Nacionals d’Hostaleria pel seu compromís amb la sostenibilitat. Es tracta d’El Pòsit, que ha rebut el guardó a l’empresa compromesa amb la sostenibilitat, atorgat per l’Associació Hostaleria d’Espanya.
El Pòsit ha convertit la sostenibilitat en un eix central de la seva gestió. Entre les seves iniciatives més destacades estan la reducció i compensació de la petjada de carboni —amb projectes de conservació a l’Amazònia—, l’ús d’energia 100% renovable, els uniformes elaborats amb materials reciclats, l’aigua microfiltrada de quilòmetre zero i la incorporació de peix amb segell MSC de pesca sostenible.
Per la seva part, la Federació d’Empreses d’Hostaleria de la Província de Tarragona (AEHT) assegura que el premi és també un reconeixement al conjunt de l’hostaleria de la província, que s’ha mostrat cada vegada més innovadora i compromesa amb l’excel·lència en els seus serveis.
El director comercial del restaurant, Ángel Pérez, va afirmar que el reconeixement és fruit del treball diari de tot l’equip i de l’enfocament de l’establiment en la responsabilitat i la qualitat. La gala d’entrega dels Premis Nacionals d’Hostaleria se celebrarà el proper 4 de novembre a Castelló, reunint als principals referents del sector a Espanya.