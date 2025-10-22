Viral
El vent posa en alerta groga Tarragona: ratxes de més de 70 km/h aquest dijous
El Meteocat ha activat l’alerta a diverses comarques davant del primer episodi de fort vent de la tardor
Protecció Civil ha activat en fase d’alerta el pla Ventcat perquè s’esperen ratxes fortes de vent dijous al centre del país, Ponent i el litoral. Segons ha informat el Servei Meteorològic de Catalunya (Meteocat), des del matí de dijous i fins la nit es poden produir ratxes de vent de més de 72 km/h.
De fet, el Meteocat ha activat l’avís groc -perill moderat- en diversos punts de la demarcació. Així doncs, les comarques de Tarragona afectades per aquest episodi de fort vent són el Baix Camp, l'Alt Camp, el Priorat, el Tarragonès, la Conca de Barberà i el Baix Penedès.
Per aquesta raó, Protecció Civil demana prudència davant del primer episodi de fort vent de la tardor. El sòl està molt humit després de diversos dies de precipitacions intenses, per tant molts arbres poden estar mal falcats i poden caure i poden produir-se despreniments de terreny.
Així mateix, hi ha moltes poblacions on se celebren fires i mercats o ja estan col·locant la il·luminació de Nadal. Cal que totes les decoracions estiguin ben assegurades i, si s’escau, retirar-les per evitar que puguin caure. El CECAT ha fet arribar el comunicat de l’activació del pla a tots els municipis afectats.