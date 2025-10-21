Viral
Canvi d’hora: a quina hora es farà de dia i de nit a Tarragona?
El debat sobre els canvis d’hora es troba més present que mai i la gran majoria prefereix eliminar-los
Amb l’arribada de la tardor i el final de l’estiu, Espanya afronta aquest cap de setmana el canvi cap a l’horari d’hivern. De fet, durant la matinada d’aquest diumenge, 26 d’octubre, es retardaran els rellotges una hora —a les 03:00 passaran a ser les 02:00—, i amb això es modificaran els horaris en els quals es farà de dia i de nit.
Aquest ajustament obeeix a una directiva europea que des de l’any 1980 regula l’horari estival i hivernal amb l’objectiu d’optimitzar l’ús de la llum solar i reduir el consum energètic. Encara que la normativa actual es va consolidar el 2000, el debat sobre la seva utilitat es manté viu any rere any.
Una consulta ciutadana promoguda per la Comissió Europea va revelar que més del 80% dels participants volien eliminar els canvis horaris. Però la falta de consens entre estats europeus i l’aparició de la pandèmia van dilatar qualsevol decisió concreta. A Espanya, enquestes del CIS han indicat que el 65% de la població preferia mantenir l’horari d’estiu de forma permanent.
Aquest mateix dilluns, el president Pedro Sánchez va anunciar que ha portat la proposta a la UE d’eliminar els canvis d’hora a partir de 2026. Segons el seu missatge, el sistema «ja no té sentit», ja que, segons ell, amb prou feines reporta estalvi energètic i comporta impactes negatius per a la salut i el benestar de la ciutadania.
Quant a Tarragona, just abans del canvi d’hora, es fa de dia aproximadament sobre les 08:15 hores i es fa de nit sobre les 19:06 hores. Després del canvi, aquests horaris variaran, avançant els primers llums del matí i enfosquint abans quan arribi la tarda.
Per tant, amb el canvi d’hora, es preveu que a la província de Tarragona surti el sol pràcticament una hora abans, cap a les 07:20 hores. Això sí, també fosquejarà abans i a les 18:00 hores ja serà de nit, ja que la primera posta de sol està prevista per a les 17:58 hores.