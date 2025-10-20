Mobilitat
Continuen treballant en una incidència que afecta la megafonia i pantalles d’un centenar d’estacions
Hi ha hagut una caiguda de tensió al Clot i es recomana consultar els laterals i frontals dels trens
Tècnics de Renfe continuen treballant per solucionar la incidència en els sistemes d’informació, tant pantalles com megafonia, d’un centenar d’estacions de Rodalies i que ha començat cap a les 7 del matí. Segons informa Renfe, cap a les 9 s’ha pogut reiniciar el sistema, però la incidència encara no està completament resolta. Es recomana consultar els laterals i frontals dels trens per verificar-ne la destinació i el servei.
Les estacions afectades són les que gestiona Renfe, tant de Barcelona com d’altres punts de Catalunya, arribant fins a Vic, Maçanet, Manresa o Sant Vicenç de Calders. El motiu ha estat una caiguda de tensió a les instal·lacions del Clot, des d’on es gestionen aquestes estacions.
En canvi, altres com les de Sants, Passeig de Gràcia o l’estació de França, gestionades per Adif, no han tingut problemes.
D’altra banda, els trens de l’R11 i l’RG1 circulen per una sola via entre Figueres i Portbou per una incidència a la infraestructura. Els trens poden aturar-se i augmentar el temps de recorregut a mesura que s'apropin al punt afectat. Cap a dos quarts de 9 del matí, la circulació havia quedat interrompuda per falta de subministrament elèctric a les instal·lacions d’Adif.