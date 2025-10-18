Meteorologia
Protecció Civil desactiva l'alerta del pla Inuncat sense incidències destacables
Les fortes tempestes van afectar divendres a la tarda l'àrea metropolitana i un cotxe va ser arrossegat pel riu Ripoll
Protecció Civil ha desactivat aquest diumenge l'alerta del pla Inuncat sense incidències destacables i manté el pla en fase de prealerta davant la previsió de possibles xàfecs intensos al litoral i prelitoral central de Barcelona, el Penedès i el Camp de Tarragona, arribant fins a la Selva.
Segons el Servei Meteorològic de Catalunya (SMC), les tempestes poden deixar registres superiors als 20 litres en 30 minuts en aquestes zones fins a última hora de dissabte.
Camp de Tarragona
El Meteocat activa l'alerta per pluges intenses aquest dissabte a Tarragona
Marta Omella
Els ruixats intensos van afectar ahir divendres a la tarda l'àrea metropolitana de Barcelona, amb vuit serveis dels Bombers de la Generalitat en diversos punts del Vallès Occidental i un cotxe arrossegat pel riu Ripoll a Sabadell, sense ocupants a l'interior.
Vuit dotacions dels Bombers, entre les quals un helicòpter amb GRAE i unitat subaquàtica, van fer la recerca i van aconseguir arribar fins al punt on havia quedat aturat el vehicle, al llit del riu i en un punt on el cabal era més baix.
El turisme estava bolcat i amb ells llums encesos, però un cop es va poder accedir a l'interior, les dotacions de Bombers van comprovar que no hi havia ningú a dins. En paral·lel, l'Agència Catalana de l'Aigua (ACA) va emetre un avís hidrològic per situació meteorològica adversa al Vallès Occidental i l'Oriental.
La pluja també va causar complicacions al trànsit bona part de la tarda a la zona, especialment a l'AP-7, a la B-30, a la C-58 i a la C-17, en tots els casos a l'àrea metropolitana.
Protecció Civil recorda la importància d'extremar les precaucions en la mobilitat i en les activitats a l'exterior davant la possibilitat d'episodis de pluja localment intensa. Cal evitar travessar, rius, rieres i barrancs, i apropar-se a zones inundables.