Meteorologia
El Meteocat activa l'alerta per pluges intenses aquest dissabte a Tarragona
El Servei Meteorològic de Catalunya alerta de ruixats localment intensos entre les 14 i les 20 hores
El Servei Meteorològic de Catalunya ha actualitzat aquest dissabte l’avís de situació meteorològica de perill per intensitat de pluja.
Segons la previsió, entre les 14.00 i les 20.00 hores hi ha possibilitat que es registrin més de 20 mm en només 30 minuts. L’avís és de nivell groc (1 sobre 6), el que indica perill baix però amb risc de xàfecs localment forts.
Les comarques tarragonines afectades són el Baix Camp, el Priorat, el Tarragonès, l’Alt Camp i el Baix Penedès, on es preveuen ruixats de distribució irregular a partir del final del matí.
Segons el Meteocat, les precipitacions seran en general febles o moderades, i acumularan quantitats minses o poc abundants, tot i que de manera local poden descarregar amb forta intensitat i deixar quantitats notables de pluja en poc temps.
En alguns casos, els xàfecs podran anar acompanyats de tempesta elèctrica.