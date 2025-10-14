Oci
PortAventura World prepara una reforma sense precedents per a Dragon Khan
Les actuacions, que es faran a partir del gener, consisteixen en un retrack tant del vertical loop com del cobra roll
PortAventura World es prepara per donar-li un nou impuls a la seva emblemàtica muntanya russa Dragon Khan, que aquest 2025 compleix 30 anys oferint emocions fortes a milions de visitants. Després de tancar la temporada, el parc iniciarà al gener una reforma tècnica sense precedents destinada a allargar la vida d’aquesta atracció única.
Segons explica Sergio Fraile, director de Serveis Tècnics de PortAventura, «a partir del 7 de gener, quan tanquem el parc, realitzarem unes tasques de manteniment bastant complexes i tècniques que no havíem fet fins al moment. Farem un retrack parcial de Dragon Khan. O sigui, canviarem tant el vertical loop com el cobra roll completament».
Aquesta actuació, que implica la substitució de les vies, és una mesura clau per assegurar que Dragon Khan continuï sent referent d’adrenalina i diversió durant molts anys més. «Encara que diàriament realitzem manteniment d’aquesta atracció, volem allargar la vida d’aquesta experiència icònica», afegeix Fraile.
Dragon Khan, que ha acumulat milions de viatges des de la seva obertura, és una de les muntanyes russes més reconegudes d’Europa, i la seva renovació suposa una aposta per mantenir viva una experiència clàssica dins del resort.
El parc tancarà les seves portes a principis de gener i emprendrà aquests treballs, pel que els visitants podran gaudir d’una atracció renovada en la pròxima temporada, amb la mateixa adrenalina però amb una infraestructura millorada i preparada per a les pròximes dècades.