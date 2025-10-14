Música
La Gossa Sorda torna als escenaris després de deu anys amb una única cita a Catalunya: Cunit
El grup valencià anuncia la minigira “A Tornallom”, amb concerts a Cunit, Picassent i Palma, i una nova cançó després d’una dècada de silenci
Després de deu anys d’absència, La Gossa Sorda ha anunciat el seu retorn als escenaris amb una ronda de concerts molt especial que portarà per nom “A Tornallom”. El grup, referent del rock combatiu en valencià, oferirà tres únics concerts a la primavera de 2026: a Picassent (Horta Sud), a Palma i a Cunit (Baix Penedès), sent aquest últim l’única parada a Catalunya.
L’anunci ha estat rebut amb entusiasme per part dels seguidors, que esperaven el retorn d’una banda que va marcar tota una generació amb el seu missatge reivindicatiu i l’energia dels seus directes.
El nom d'aquesta petita gira, “A Tornallom”, recupera una expressió tradicional de l’horta de València que fa referència al treball col·lectiu entre llauradors, un concepte que el grup utilitza com a metàfora de la seva manera d’entendre la música. Segons Josep Nadal, vocalista de La Gossa Sorda, un dels motius que ha impulsat el retorn és la gestió negligent de la gota freda per part del govern valencià.
El grup també ha anunciat que en les pròximes setmanes publicaran una nova cançó titulada “A Tornallom”, la primera des del 2014, que servirà com a banda sonora d’aquesta nova etapa.
El primer concert tindrà lloc el 25 d’abril al Centre Multiactivitats de Picassent, amb capacitat per a 15.000 persones i entrades a 35 euros. La cita vol ser una gran festa de la música en valencià en la Diada de les Llibertats Nacionals del poble valencià, i inclourà altres grups convidats que s’anunciaran properament.
El segon concert serà el 2 de maig a Palma, a la plaça de bous, amb 7.000 localitats i entrades a 28 euros. En aquest cas, el grup comptarà amb la col·laboració de Joves de Mallorca per la Llengua i la participació de bandes locals. La cloenda de la gira arribarà el 23 de maig al passeig marítim de Cunit, amb un aforament per a 10.000 persones i entrades a 35 euros.
Les entrades pels tres concerts es posaran a la venda aquest dissabte, 18 d’octubre, a les 11.00 h, a través de la web de MovingTickets i l’enllaç a la biografia d’Instagram de La Gossa Sorda.