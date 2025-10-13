Meteorologia
Mapa de pluja a Tarragona: la DANA Alice no dona treva i pot intensificar-se aquesta tarda
El Meteocat alerta que, en les pròximes hores, poden tornar a produir-se pluges torrencials a la demarcació
La demarcació de Tarragona, i més concretament les Terres de l’Ebre, estan vivint un infern amb l’arribada de la DANA Alice, que ha inundat els carrers de molts municipis ebrencs i ha provocat nombrosos danys, per la qual cosa es trigarà a tornar a la normalitat.
Si bé la intensitat de la pluja ha disminuït en les últimes hores, el Servei Meteorològic de Catalunya (Meteocat) ha avisat que l’episodi encara no ha acabat. De fet, s’espera que aquesta tarda la situació torni a empitjorar a la demarcació.
Per aquesta raó, el Meteocat ha activat l’alerta taronja -perill alt- al Montsià i el Baix Ebre i l’alerta groga -perill moderat- a la Terra Alta, la Ribera d’Ebre, el Priorat, el Baix Camp, l'Alt Camp, el Tarragonès i el Baix Penedès per intensitat i acumulació de pluja.
El Meteocat preveu que es puguin acumular més de 100 litres per metre quadrat en menys de 24 hores al Baix Ebre i el Montsià i que puguin caure més de 40 litres en mitja hora en aquestes comarques i, a més, en les esmentades anteriorment que es troben en alerta groga.
Ebre
Els pobles de Tarragona més afectats per la DANA Alice: acumulacions de gairebé 300 l/m2
Daniel Cabezas Ramírez