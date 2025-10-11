Meteorologia
El Meteocat activa l'alerta taronja per pluges intenses a Tarragona aquest cap de setmana
Les pluges més intenses es concentraran al sud del territori, amb risc d’inundacions puntuals a les comarques del Baix Ebre i el Montsià
El Servei Meteorològic de Catalunya ha actualitzat aquest dissabte l’avís de situació meteorològica de perill per intensitat de pluja, amb afectacions especialment rellevants a les comarques de les Terres de l’Ebre i part del Camp de Tarragona.
L’avís s’estén des d’aquest dissabte a les 08:00 h fins dilluns a les 08:00 h, i preveu la possibilitat de precipitacions superiors als 40 mm en només 30 minuts, un llindar que pot comportar inundacions puntuals i incidències en zones urbanes i de mala drenatge.
El grau màxim de perill assignat pel Meteocat és de nivell taronja (4 sobre 6), sobretot durant la jornada de diumenge, quan les pluges més intenses es concentraran a les comarques del Baix Ebre i el Montsià.
En paral·lel, el nivell groc d’avís —que indica perill moderat— s’aplicarà a la Terra Alta, la Ribera d’Ebre, el Priorat, el Baix Camp, el Tarragonès i el Baix Penedès.
Per la seva banda, dissabte les precipitacions afectaran amb menys intensitat les mateixes comarques, excepte el Tarragonès i el Baix Penedès, que quedaran fora de l’àrea de risc principal.
De cara a dilluns, l’episodi de pluja es replegarà cap al Baix Ebre i el Montsià, on es mantindrà l’avís en nivell groc.
Protecció Civil recomana extremar la precaució en desplaçaments per carretera i evitar zones inundables durant les hores de més intensitat de pluja.