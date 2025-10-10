Meteorologia
Protecció Civil activa l'alerta Inuncat per les fortes pluges previstes a les Terres de l'Ebre
Els xàfecs poden arribar als 40 l/m2 en mitja hora i acumular més de 100 litres en 24 hores
Protecció Civil de la Generalitat ha activat aquest divendres a la tarda la fase d'alerta del pla Inuncat per la previsió d’intensitat i acumulació de pluges aquest dissabte 11 i diumenge 12 al sud del territori, principalment a les comarques de les Terres de l’Ebre.
Segons l’avís del Servei Meteorològic de Catalunya (SMC), l’episodi per intensitat de pluges començarà al matí de dissabte i s’allargarà fins la matinada de diumenge. En alguns casos, les precipitacions podran ser localment torrencials, per la qual cosa hi podria haver creixements sobtats de barrancs, rieres i torrents.
La previsió és que s’arribi al llindar de 40l/m2 en 30 minuts, principalment al Baix Ebre i Montsià, a partir del migdia de dissabte i fins al matí de diumenge. Les comarques de l’Ebre també seran les més afectades per la previsió d’acumulació de pluja (100 l/m2 en 24h).
A partir de diumenge al matí, s’espera que disminueixi la intensitat de les pluges, que s’estendran fins a la tarda també al litoral del sud i del centre de Catalunya.
Protecció Civil recorda la importància d’extremar les precaucions en la mobilitat i en les activitats a l’exterior davant la possibilitat d’episodis de pluja localment intensa. Demana evitar travessar, rius, rieres i barrancs, i apropar-se a zones inundables.
Els gestors de conques (Agència Catalana de l'Aigua, la Confederació Hidrogràfica de l’Ebre i la del Xúquer) han informat que faran una intensificació de la vigilància davant les previsions adverses i la possibilitat de crescudes sobtades en torrents i barrancs sobretot a la zona de l’Ebre.