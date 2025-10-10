Meteorologia
Plourà aquest cap de setmana a Tarragona?
El Meteocat ha activat l’alerta taronja i groga a diverses comarques de la demarcació per fortes pluges
El Servei Meteorològic de Catalunya, més conegut com Meteocat, ha activat l’alerta taronja -perill alt- i groc -perill moderat- a diverses comarques de la demarcació de Tarragona per les fortes pluges que s’estan produint a causa de l’arribada de la borrasca Alice.
Concretament, els avisos que ha emès el Meteocat són tant per acumulació de pluja com per la seva intensitat, ja que es poden superar els 40 litres per metre quadrat en mitja hora i els 100 litres per metre quadrat en 24 hores en diversos punts de la província.
Conca de Barberà
Aquests avisos estan actius tant dissabte com diumenge i, mentre que les comarques més afectades per la DANA són el Montsià i el Baix Ebre -en alerta taronja-, també destaca l’avís groc a la Terra Alta, la Ribera d’Ebre, el Priorat, el Baix Camp, el Tarragonès i el Baix Penedès.
Per la seva part, l’Agència Estatal de Meteorologia (Aemet) indica que tant per al dissabte com per al diumenge hi ha una probabilitat de pluja del 100% i preveu que aquestes precipitacions es mantinguin durant el principi de la setmana que ve.