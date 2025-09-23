Societat
Valls iniciarà la temporada amb una calçotada popular i 500 degustacions
La Cooperativa Agrícola acollirà l’acte gastronòmic que complementarà el Calçofest
La Cooperativa Agrícola de Valls estrenarà la temporada el 22 de novembre amb una calçotada popular que complementarà el Calçofest. L’acte s’ha presentat simbòlicament en un dels camps de calçots de la Indicación Geográfica Protegida (IGP) Calçot de Valls, que oferirà el típic producte vallenc durant tot el festival.
La temporada i el festival iniciaran simultàniament quan s’agafin les cebes plantades durant la presentació en el mateix camp.
El vicepresident de l’entitat, Daniel Rovira, ha assegurat que aquest any «s’espera una gran campanya en qualitat» i que el producte estavella del territori, el calçot, estarà disponible just per a l’inici del festival.
«Les pluges i el bon temps han ajudat» ha indicat Rovira, que preveu una collita abundant en l’IGP Calçot de Valls per cobrir la demanda del festival, la calçotada i les activitats gastronòmiques. L’entitat també s’ha mostrat sorpresa per la gran acollida del festival i la demanda de productes al territori gràcies a l’impuls d’aquest, i valora positivament la feina de col·laboració entre el consistori i l’IGP vallenca.
Des d’aquest dijous 25 de setembre es podran adquirir les entrades per a la calçotada popular, i la Cooperativa ja ha iniciat la venda de 500 degustacions a un preu de 15 euros, disponibles únicament a través del web del festival Calçofest.
La calçotada també acompanyarà la diversitat d’actes al centre de Valls i els restaurants de la ciutat se sumaran també al projecte amb ofertes especials per celebrar també l’arrencada del festival. Una iniciativa pensada per dinamitzar el comerç gastronòmic i omplir la ciutat de visitants, això sí, amb entrada anticipada per la calçotada popular no associada al festival.
La calçotada popular que se celebrarà al novembre serà una de prèvia per a la Gran festa de la Calçotada de Valls que, tradicionalment, es duu a terme al gener i complirà 44 edicions el proper any i que continuarà amb la temporada a la ciutat.