El Calçofest amplia l’aforament i canvia la ubicació a l’espera de rebre 8.000 assistents
El festival passarà al solar del passeig Presidente Tarradelles i oferirà busos llançadora
La primera edició del Calçofest ha arrelat fort en Valls amb una acollida «inesperadament bona». Els primeres 48 hores la demanda va ser de 2.500 entrades i la venda general es va esgotar en poques setmanes, amb més de 6.000 assistents confirmats. Finalment, la gran rebuda dels macroconcerts i les activitats organitzades pel festival, que es durà a terme el dia 22 de novembre, ha portat a l’Ajuntament a augmentar la venda fins 2.000 tiquets més i s’espera que aculli més de 8.000 persones.
Segons el codirector del Calçofest, Eduardo Ortega, la fita «demostra que el festival naix amb vocació de futur i amb capacitat de convertir-se en una cita de referència».
El canvi d’ubicació, ja confirmat per l’Ajuntament, reemplaçarà l’espai inicial de l’Hort del Carme pel solar situat al passeig President Tarradellas del barri del Fornàs. La nova localització comptarà amb un gran envelat de 5.000 metres quadrats i promet complir el gran ritme de venda, «adequant-se als grans festivals i facilitant l’espai», com ha indicat Ortega. També es durà a terme la instal·lació de diversos envelats adjacents per als diferents espais i serveis del festival. El preu de les entrades es mantindrà en 48 € segons ha confirmat el consistori.
El festival celebrarà, primerament, el Calçofest Matí, uns actes previs que arrancaran el festival i portaran la seva oferta a la plaça del Pati del cor de Valls. La festa matinal portarà artistes i col·lectius vallencs com la companyia de circ Passabarret, els Tàrraco Surfers o el mag local Dario Proximity.
La mobilització de gent des del centre de Valls també a impulsat la creació d’un servei de bus llançadora, el ‘Calçobus’, que oferiran transport gratuït des de l’Estació d’Autobusos fins el recinte del Calçofest i la Sala RedStar de 16 a 19h i de 00h a 4.30h de la matinada.
Cartell de luxe
El festival, segons afirma el consistori, «ha superat totes les expectatives inicials». L’Ajuntament espera un increment significatiu de l’assistència davant del plantejament de pròximes edicions. De moment, en aquesta primera edició d’estrena, Valls gaudirà d’una gran diversitat de concerts amb The Tyets, Buhos, La Fúmiga, Els Catarres, Ginestà, Les Que Faltaband, Maria Jacobs i DJ Trapella, a més dels vallencs, caps de cartell, Figa Flawas.
Els assistents també gaudiran d’una jornada gastronòmica amb una àmplia oferta de productes del territori. Es podran trobar foodtrucks, parades de plats elaborats amb calçots i un espai fotogràfic tematitzat per viure l’experiència d’una collita.