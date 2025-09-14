Meteorologia
Protecció Civil desactiva l'alerta per l'episodi de pluges fortes
Catalunya té pendent revisar el pla Inuncat des del 2019 i el 45% dels pobles amb risc d'inundació no en té un de vigent
Protecció Civil ha desactivat l'alerta del pla Inuncat un cop finalitzat l'episodi de pluges fortes i després que les tempestes que han caigut durant la matinada d'aquest diumenge no hagin provocat incidències rellevants.
El telèfon d'emergències 112 ha rebut un total de 945 trucades pels xàfecs torrencials -el 56% provinents del Vallès Occidental- mentre que els Bombers de la Generalitat han rebut més de 450 avisos, la meitat provinents de la regió metropolitana nord (248), especialment Vallès Occidental i Baix Llobregat.
Segons ha publicat 'Nació Digital', la Generalitat de Catalunya té pendent revisar el pla Inuncat des del 2019 i el 45% dels municipis amb risc d'inundació encara no disposen del document obligatori per fer-hi front. Protecció Civil al·lega aquest retard de sis anys per la «complexitat del procés» i per la dificultat d'integrar la nova realitat vinculada al canvi climàtic.
En paral·lel, el pla Inuncat obliga a un total de 521 ajuntaments que tinguin pla municipal per aquest risc d'inundació. Tanmateix, només ho compleixen 282, un 54% del total. En canvi, 191 el tenen caducat o pendent de revisió -s'han d'actualitzar cada quatre anys- mentre que 48 encara no l'han presentat.
En aquest darrer grup hi ha grans ciutats amb risc d'inundació molt alt com Badalona i poblacions mitjanes com la Roca del Vallès, Vilassar de Mar, Montcada i Reixac o Ripollet. Precisament, aquestes dues últimes van patir ahir dissabte les conseqüències dels aiguats, que van deixar entre 60 i 100 litres al Baix Llobregat i el Vallès Occidental.
Crescuda del Besòs i el Llobregat
L'Agència Catalana de l'Aigua (ACA) va emetre avisos ahir dissabte al vespre per l'increment del cabal de rius i rieres, amb especial atenció al riu Besòs i el riu Llobregat. Durant la matinada els cabals s'han anat normalitzant i a hores d'ara la situació és de normalitat.
El telèfon d'emergències 112 ha rebut en aquest episodi de pluja un total de 945 trucades que han generat 558 incidents. El 55,73% de les trucades al Vallès Occidental, el 12,32% al Barcelonès i el 7,96% al Baix Llobregat. Les incidències més nombroses han estat per caiguda d'arbres o elements estructurals, inundacions i per incidències relacionades amb el trànsit.
Més de 450 avisos als Bombers
Els Bombers de la Generalitat han atès -des de la nit de divendres i fins a les 14.00 hores d'aquest diumenge- 451 avisos relacionats amb l'episodi de pluges. El gruix dels serveis atesos pels Bombers s'han localitzat a les comarques del Vallès Occidental i el Baix Llobregat, tot i que dissabte al matí es van concentrar a les comarques de Girona (Gironès i Baix Empordà).
Els Bombers han estat requerits per resoldre problemes d'inundacions en baixos o garatges, per acumulació d'aigua a la via pública o per diversos vehicles bloquejats amb l'aigua. També per retirar arbres o branques caigudes, sobretot aquesta matinada en el centenar d'avisos al Vallès Occidental, i alguna esllavissada de pedres a la via.
Els darrers serveis dels Bombers s'han fet aquest diumenge al matí arran d'un fort xàfec que ha afectat sobretot l'Ametlla de Mar (Baix Ebre), a la zona de Sant Jordi d'Alfama. S'han revisat carrers, retirat mobiliari urbà de la via pública i s'ha fet neteja de calçada.
Baix Ebre
Les fortes pluges inunden zones de l'Ametlla de Mar
Marta Omella
Tres carreteres tallades a la muntanya de Montserrat
Pel que fa a la xarxa viària, diverses carreteres es van veure afectades per despreniments i esllavissades. Es va tallar el ramal de l'A-2 cap a l'AP-7, entre Abrera i Esparreguera. Un bassal d'aigua a la C-58 a Terrassa, en sentit Manresa, va obligar a reduir un carril. I tres carreteres de la zona del Parc Natural de la Muntanya de Montserrat van quedar tallades.
Es tracta de la B-112 a Collbató (Baix Llobregat); la BP-1103, entre el Bruc i Monistrol de Montserrat; i la BP-1121, entre Castellbell i el Vilar i Monistrol. Altres vies afectades van ser la GI-552 a Riells i Viabrea, i la B-124 a Sant Llorenç Savall.