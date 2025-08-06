Territori
Aquests són els 30 municipis de Tarragona que formaran part de la futura Àrea Metropolitana
La proposta de la consultora Daleph respon a criteris de proximitat i de continuïtat territorial
El ful de ruta de la futura Àrea Metropolitana del Camp de Tarragona, elaborat per l’empresa Daleph, contempla la integració d'una trentena de municipis de la demarcació. La seva elecció correspon a que, d’alguna manera o altra, les localitats contemplades comparteixen identitat, usos del territori, activitat econòmica, estructures urbanes, infraestructures generals i locals, polítiques de sòl i habitatge o equipaments comunitaris.
A part dels vuit municipis que conformen el Grup Impulsor (Tarragona, Reus, Cambrils, Salou, Valls, Vila-seca, la Canonja i Constantí), la futura Àrea Metropolitana del Camp de Tarragona estarà integrada per: Altafulla, Castellvell del Camp, el Catllar, els Pallaresos, la Pobla de Mafumet, Riudoms, la Selva del Camp, Torredembarra, Vinyols i els Arcs, Almoster, les Borges del Camp, Montbrió del Camp, el Morell, Perafort, la Secuita, Alcover, els Garidells, la Masó el Milà, el Rourell, Vallmoll i Vilallonga del Camp.
La seva incorporació respon a criteris de proximitat i de continuïtat territorial. Aquests trenta municipis conformen una mena de triangle que té els seus vèrtexs a Cambrils per Ponent, a Torredembarra per Llevant i a Valls per l’interior.
L'informe de Daleph també proposa que la seu de la futura associació que gestionarà el projecte metropolità se situï a la Canonja.
D'altra banda, els municipis que queden fora del Grup Impulsor, conformen l’«àrea funcional» de la futura àrea metropolitana conformaran una segona corona. Cap d’ells tindrà l’obligació de formar part de la nova associació d’ens locals, que es constituirà inicialment amb Tarragona, Reus, Cambrils, Salou Vals, la Canonja i Constantí. En canvi, la presència de Vila-seca no està assegurada, ja que, ara per ara, es manté al marge fins que no es recuperi el clima de «confiança» necessari.
Propera cita
El pròxim 20 d'octubre es preveu que es constitueixi la nova associació per donar continuïtat al projecte de l’àrea metropolitana del Camp de Tarragona. Abans, però, s'espera que es presentin els estatuts definitius, que hauran de ser aprovats pels plens de tots els municipis membres. Aquest reglament regularà, entre altres, la incorporació de nous ajuntaments i la participació d’altres entitats públiques i privades. La Diputació de Tarragona ja ha elaborat un primer esborrany dels estatuts de l’associació d’ens locals. Segons expliquen fonts de l’administració provincial, «ja s’està treballant la proposta en un text que ara caldrà treballar amb el grup de secretaris i interventors» dels municipis del Grup Impulsor.