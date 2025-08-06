Territorial
L’àmbit geogràfic de la futura Àrea Metropolitana del Camp de Tarragona englobarà 30 municipis
És la proposta de la consultora Daleph, encarregada de definir l’estratègia metropolitana
La futura Àrea Metropolitana del Camp de Tarragona englobarà 30 municipis, els quals sumen una població total d’uns 460.000 habitants. Almenys, aquesta és la idea amb la que està treballant l’empresa Daleph, que des del passat mes de juny està confeccionant el full de ruta per al desenvolupament d’aquest gran projecte.
La consultora barcelonina va guanyar la licitació —impulsada per la Diputació— per a la redacció d’una estratègia amb dimensió metropolitana, així com l’elaboració d’un pla d’acció per a la seva implementació. Més enllà dels vuit municipis que conformen el Grup Impulsor (Tarragona, Reus, Cambrils, Salou, Valls, Vila-seca, la Canonja i Constantí), en els plecs del concurs s’obria la porta a ampliar l’àmbit geogràfic, ja que «ajudaria a plantejar solucions més integrades als reptes de l’espai metropolità».
Concretament, les empreses licitadores tenien l’opció d’incloure fins a 22 poblacions més: Altafulla, Castellvell del Camp, el Catllar, els Pallaresos, la Pobla de Mafumet, Riudoms, la Selva del Camp, Torredembarra, Vinyols i els Arcs, Almoster, les Borges del Camp, Montbrió del Camp, el Morell, Perafort, la Secuita, Alcover, els Garidells, la Masó el Milà, el Rourell, Vallmoll i Vilallonga del Camp.
La consultora Daleph els va afegir tots en la seva proposta, una decisió que han vist amb bons ulls des del Grup Impulsor, ja que és un plantejament que respon a criteris de proximitat i de continuïtat territorial. Aquests trenta municipis conformen una mena de triangle que té els seus vèrtexs a Cambrils per Ponent, a Torredembarra per Llevant i a Valls per l’interior.
D’alguna manera o altra, les localitats que hi queden englobades comparteixen identitat, usos del territori, activitat econòmica, estructures urbanes, infraestructures generals i locals, polítiques de sòl i habitatge o equipaments comunitaris.
Segona corona
Aquesta selecció de municipis és variada pel que fa a l’extensió, la densitat de població i també el color polític. No només hi ha grans ciutats com Tarragona, amb 145.000 habitants, o Reus, amb uns 110.000, sinó que també hi ha petits pobles com el Rourell (403), la Masó (288) o els Garidells (202).
En aquest sentit, l’elecció de la Canonja com a seu de la futura associació que gestionarà el projecte metropolità ha estat significativa, ja que es tracta de la localitat més petita del Grup Impulsor. L’alcalde de Tarragona, Rubén Viñuales, assegurava que era un símbol del «compromís de tots els membres amb un projecte equitatiu i cohesionador».
Els municipis que queden fora del Grup Impulsor, conformen l’«àrea funcional» de la futura àrea metropolitana. És a dir, una segona corona. Cap d’ells tindrà l’obligació de formar part de la nova associació d’ens locals, que es constituirà inicialment amb Tarragona, Reus, Cambrils, Salou Vals, la Canonja i Constantí. En canvi, la presència de Vila-seca no està assegurada, ja que, ara per ara, es manté al marge fins que no es recuperi el clima de «confiança» necessari.
L’alcalde vila-secà no ha participat en les dues últimes reunions del Grup arran de la polèmica amb Viñuales per l’estació Intermodal, però la resta d’alcaldes esperen que es pugui revertir la situació d’aquí al pròxim 20 d’octubre, quan està previst que es formalitzi la nova associació.
Definir les quotes
A l’hora de definir els estatuts d’aquest ens, caldrà definir les quotes a pagar per part dels membres. Una de les propostes que pren més força és que l’import a abonar per part de cada municipi es calculi en funció de la seva superfície i el nombre d’habitants.
D’aquesta manera, es pretén aplicar una fórmula que sigui equitativa per a tots els ajuntaments. Cal recordar que la Diputació no en formarà part, però hi continuarà donant suport econòmic i tècnic a través d’un conveni de col·laboració.
Alhora que es concreten les bases d’aquesta futura associació, l’empresa Daleph també acabarà de definir l’estratègia territorial a seguir per fer realitat l’Àrea Metropolitana del Camp de Tarragona. Així, es continuaran fent passes en ferm per impulsar un projecte que va néixer el desembre del 2023 amb la creació del Grup Impulsor.
El primer esborrany d’estatuts de l’Associació
Els seus alcaldes i alcaldesses —sense Vila-seca— van acordar, el passat 23 de juny, la creació d’aquesta associació, la qual es preveu que es constitueixi el pròxim 20 d’octubre. Abans, es presentaran els estatuts definitius, que hauran de ser aprovats pels plens de tots els municipis membres. Aquest reglament regularà, entre altres, la incorporació de nous ajuntaments i la participació d’altres entitats públiques i privades.