Les restriccions per risc extrem d'incendi a Tarragona es mantenen dilluns i arriben a l'Alt Empordà
El nivell 4 del Pla Alfa estarà actiu a 45 municipis de cinc comarques i es tancaran els accessos al Cap de Creus i a la Serra de l'Alberta
Les restriccions per perill extrem d'incendi forestal s'estendran a partir d'aquest dilluns a l'Alt Empordà i obligaran a tancar els accessos al Cap de Creus i a la Serra de l'Albera, on es prohibiran tota mena d'activitats.
En total, el nivell 4 del Pla Alfa estarà actiu a principis de setmana en 45 municipis de cinc comarques: el Baix Camp, el Baix Ebre, el Priorat, la Ribera d'Ebre, que ja estan amb restriccions, i l'Alt Empordà, que les començarà a aplicar a partir d'aquesta mitjanit. La prohibició d'accedir al Cap de Creus i l'Albera s'afegirà a la que ja hi ha vigent al sud del país, a la Serra Cardó-Boix i les Muntanyes Tivissa-Vandellòs.
ACN
El nivell 4 del Pla Alfa, per episodis de perill extrem d’incendis forestals, estarà actiu a partir d’aquest dilluns a 19 municipis de l’Alt Empordà i 1 del Baix Ebre, que se sumen als 25 municipis del Baix Camp, Baix Ebre, Priorat i Ribera d’Ebre que ja es troben en el màxim nivell de risc d’incendi forestal.
En concret, es tracta de: Agullana, Cadaqués, Cantallops, Capmany, Colera, el Port de la Selva, Espolla, Garriguella, la Jonquera, la Selva de Mar, Llançà, Palau-saverdera, Pau, Portbou, Rabós, Roses, Sant Climent Sescebes, Vilajuïga i Vilamaniscle.
Aquest diumenge, els municipis ubicats a la zona del Cap de Creus es troben en nivell 3 del Pla Alfa i a mesura que van quedant a l’interior, el nivell passa a 2 i a 1. També hi ha alguns municipis del Baix Empordà en alerta dins d’aquests dos últims nivells.
El pas dilluns de 19 municipis de l'Alt Empordà a nivell 4 obligarà a tancar els accessos als espais naturals del Cap de Creus i l'Albera, que controlaran Agents Rurals i ADF.
Els 10 municipis del Baix Camp que dilluns mantindran el nivell 4 del Pla Alfa són: Botarell, Colldejou, Duesaigües, l’Argentera, Mont-roig del Camp, Pratdip, Riudecanyes, Riudecols, Vandellòs i l’Hospitalet de l’Infant i Vilanova d’Escornalbou. Al Baix Ebre: Benifallet, el Perelló, l’Ametlla de Mar, Tivenys i Tortosa -aquí també s’hi suma Aldover, que dilluns entra en nivell 4-. Al Priorat: Capçanes, els Guiamets, Falset, la Torre de Fontaubella, Marçà i Pradell de la Teixeta. I a Ribera d’Ebre: Ginestar, Miravet, Rasquera i Tivissa.
A causa d'aquest perill extrem de risc d’incendi forestal i igual que aquest diumenge, els accessos als espais naturals de la Serra de Cardó-Boix i Muntanyes Tivissa-Vandellòs es mantindran tancats.
Pla Alfa
El Govern té actiu des d'aquest diumenge de matinada el Pla Alfa, en nivell 4, a 10 municipis del Baix Camp, 5 del Baix Ebre, 6 del Priorat i 4 de la Ribera d'Ebre. A més, 52 municipis catalans de vuit comarques més estan en nivell 3, per perill molt alt d'incendi. Dilluns, n’hi haurà 50 en nivell 3 de nou comarques catalanes.