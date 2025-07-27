Incendis
Risc extrem d'incendi a Tarragona: activat el nivell 4 del pla Alfa en 25 municipis
Una setantena d'agents rurals i ADF controlen l'accés a espais naturals i una dotzena de cases de colònies tenen prohibides totes les activitats fora del seu recinte
Una setantena d'efectius dels Agents Rurals i ADF controlen aquest diumenge els accessos i els espais naturals en risc extrem d'incendi al sud de Catalunya, on el pla Alfa està activat en nivell 4 en 25 municipis del Baix Camp, Baix Ebre, Priorat i Ribera d’Ebre i obliga a tancar els accessos als espais naturals de la Serra de Cardó-Boix i Muntanyes Tivissa-Vandellòs.
«El 90% dels incendis a Catalunya són provocats per l'acció humana, pot ser un descuit, una negligència, una burilla o fer servir un estri que no toca», ha advertit el cap d'àrea regional de guàrdia d'Agents Rurals, Llorenç Ricou.
Segons ha explicat, una dotzena de cases de colònies a les zones afectades tenen prohibida tota activitat fora del seu recinte. «S'han de limitar a fer l'activitat a la casa, no poden fer excursions ni cap sortida dins de la zona forestal», ha precisat Ricou.
Els agents rurals faran durant tot el dia d'avui controls a les zones afectades per vetllar pel compliment de les restriccions. «Tot està aturat», ha avisat el responsable d'Agents Rurals, que ha indicat que també miraran que no hi hagi algun «despistat» pel bosc.
A banda dels controls d'Agents Rurals i ADF, a la zona també hi ha desplaçats dos helicòpters dels Bombers i dues columnes de camions que reforcen els efectius habituals per permetre reaccionar més ràpidament en cas d'emergència.