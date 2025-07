Les 10 platges més espectaculars de Tarragona que has de visitar aquest estiu

Vols descobrir platges amb encant, aigües transparents i sorra daurada? Tarragona t’espera amb deu tresors costaners ideals per escapar de la rutina aquest estiu.

La província de Tarragona és una autèntica joia del litoral català. Amb quilòmetres de costa banyats pel Mediterrani i un clima suau i assolellat, la Costa Daurada es posiciona com una de les destinacions més desitjades per aquest estiu. Tant si busques tranquil·litat com si prefereixes platges animades amb serveis i ambient, aquí trobaràs la teva.

A continuació, et presentem les 10 millors platges de Tarragona, cadascuna amb un encant propi. Prepara’t per guardar aquest llistat i començar a fer la maleta!

Platja de l’Arrabassada (Tarragona)

Una platja urbana però sorprenentment acollidora. Ideal per a famílies, l’Arrabassada destaca per la seva sorra fina, aigües tranquil·les i accés fàcil a serveis i restaurants. Perfecta per passar-hi tot el dia sense preocupacions.

Imatge de la platja Arrabassada de Tarragona.Costa Daurada

Platja de Coma-ruga (El Vendrell)

Un clàssic per a qui busca relaxació i salut. A més de la seva extensió de sorra daurada, Coma-ruga té aigües termals naturals. Combina natura, benestar i activitats esportives.

Imatge d'arxiu de la platja de Coma-rugaCedida

Platja de la Punta d’en Guineu (Roda de Berà)

Un racó amb encant mediterrani pur. Aigua clara, sorra daurada i un ambient tranquil. I com a plus, la seva proximitat al pintoresc Roc de Sant Gaietà, ideal per fer fotos i passejar.

Imatge de la Platja de la Punta de la Guineu amb Roca de Sant Gaietà de fons.Wikipedia

Platja del Miracle (Tarragona)

Situada al cor de la ciutat, ofereix una combinació ideal de mar i patrimoni històric. A tocar de l’amfiteatre romà i el port esportiu, és perfecta per a un dia complet de cultura i platja. Aquest estiu, el primer tram es troba afectat per les obres per eliminar el mamotreto, però la zona de l'arena continua oberta.

Imatge aèria de la Platja del Miracle.The Hungry Travellers

Platja de Cap Roig (L’Ampolla)

Un paradís natural entre penya-segats i pinedes. Les seves aigües tranquil·les i el paisatge vermellós fan de Cap Roig una de les platges més fotogèniques i salvatges de Tarragona.

Imatge de la Platja Cap-Roig a l'Ampolla.Minube

Platja de la Llosa (Cambrils)

Pensada per famílies amb nens petits, gràcies a les seves aigües poc profundes. Amb tots els serveis i a prop del centre, és ideal per combinar banys i gastronomia local.

Imatge de la Platja de la Llosa de Cambrils.Cambrils Turisme

Platja de Calafell

Amb un llarg passeig marítim ple de bars i restaurants, Calafell ofereix vida de dia i de nit. Una platja ampla i neta que es converteix en punt de trobada tant per relaxar-se com per sortir.

Imatge de la platja de Calafell.

Platja d’Altafulla

Amb el seu encant de poble mariner, Altafulla enamora. Sorra daurada, xiringuitos i la silueta del castell de Tamarit de fons. Un lloc que convida a desconnectar i respirar mar.

Imatge de la platja d'Altafulla.Altafulla Mar Hotel

Platja de Torredembarra

Una de les més llargues i completes de la zona. Ideal per a famílies, esportistes i amants del mar. El seu passeig marítim està ple de vida i opcions per menjar o fer activitats.

Imatge de la platja de Torredembarra.Turisme Torredembarra

Platja de la Punta del Fangar (Deltebre)

Si busques una experiència diferent, aquest és el teu lloc. Un paisatge de dunes i horitzons infinits dins del Parc Natural del Delta de l’Ebre. És perfecta per desconnectar del món i reconnectar amb la natura.