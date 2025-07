Aquests són els municipis tarragonins on més va ploure dissabte: un d'ells lidera Catalunya

Publicat per Marta Omella Redactora Tarragona Creat: Actualitzat:

Les tempestes del dissabte 12 de juliol han deixat una empremta molt notable a diverses comarques de Catalunya, però ha estat especialment a diverses comarques de Tarragona on s'han acumulat les quantitats més extraordinàries de pluja.

La dada més destacada és la de Querol (Alt Camp), on es van recollir 119,7 mm, el registre més alt de tot el país. El Parc Natural dels Ports també se situa entre les més abundants, amb 100.1 mm.

També a l’Alt Penedès, les pluges van ser molt intenses: a Canaletes es van registrar 102 mm, i a Sant Martí Sarroca, 93,3 mm. A l’Anoia, localitats com Òdena i els Hostalets de Pierola van superar els 88 mm i 57 mm respectivament.

Un altre punt destacat dins del territori tarragoní va ser Gandesa (Terra Alta), amb 82,3 mm, i el Vendrell (Baix Penedès), que també van superar els 64.5 mm. A les Cases d'Alcanar (Montsià) es van registrar 63.9 mm, i a Ulldecona (Montsià) 58.9 mm. A Ascó (Ribera d'Ebre) es van superar els 58.4 mm i a Cunit (Baix Penedès) els 56.4 mm.

Segons el Servei Meteorològic de Catalunya (Meteocat), aquestes quantitats són excepcionals per al mes de juliol, tradicionalment el més sec de l’any, especialment fora del Pirineu i Prepirineu. El fenomen és destacable no només per la intensitat, sinó també per l’àmplia distribució geogràfica, afectant tant zones interiors com litorals.

A banda de Tarragona, altres comarques catalanes també van registrar pluges importants, com el Berguedà (amb fins a 86,8 mm a Serra Teix), la Garrotxa (Maia de Montcal amb 88,9 mm), o l’Alt Empordà, amb 64,6 mm a Lliurona.