Protecció Civil desactiva l'alerta per pluges, que han deixat més de 100 litres a l'Alt Camp i l'Ebre

Protecció Civil ha desactivat aquest dissabte al matí l'alerta per l'episodi de pluges. Les precipitacions van deixar registres molt destacats aquest dissabte, com els més de 100 litres a sectors de l'Alt Penedès i l'Anoia, i també a punts de Terres de l'Ebre i l'Alt Camp, amb 119,7 litres a Querol.

Pel que fa als cabals dels rius, es van normalitzant aquest diumenge, però encara queden alguns més elevats de l'habitual, com al riu Foix (7,6 m3/s) i al Llobregat a Sant Joan Despí (57,4 m3/s). El cabal màxim a la capçalera del riu Foix va assolir al voltant dels 400 m3/s, l'embassament va retenir la meitat i el tram final va arribar a una punta de 200 m3/s. Sense la presa, s'haurien superat els 300 m3/s. D'entre els registres destaquen també els 102 litres a Canaletes (Alt Penedès) i els 100,1 al Parc Natural dels Ports.

El telèfon d'emergències 112 va rebre 1.772 trucades relacionades amb les pluges, la majoria entre les 14.00 i les 16.00 hores. Les comarques amb més trucades han estat l'Alt Penedès (358), el Garraf (275) i l'Anoia (243).

Pel que fa als Bombers, i fins a les onze del matí d'aquest diumenge, han rebut 1.200 avisos, la majoria per inundacions de baixos i garatges, per vehicles arrossegats per l'aigua i per caiguda d'arbres.

La regió d'emergències Metropolitana Sud ha registrat el nombre més gran d'avisos, uns 750 fins a les onze. Les poblacions més afectades han estat Igualada, Vilafranca del Penedès, Vilanova i la Geltrú i, sobretot, Cubelles. Només en aquesta darrera població s'han rebut un centenar d'avisos i on encara s'està treballant per resoldre una cinquantena de serveis, la majoria per esgotaments d'aigua en baixos i garatges.

Els Bombers continuen també treballant en la recerca de dues persones a Cubelles que, segons un testimoni, les hauria arrossegat la crescuda del riu Foix des d'una passarel·la, en una zona propera a la desembocadura del riu. Des del Centre de Comandament, els Bombers coordinen un dispositiu amb set dotacions terrestres, entre les quals hi ha efectius dels GRAE, del Grup Caní, l'helicòpter de rescat de la unitat de mitjans aeris amb efectius dels GRAE, i la Unitat de Comandament Mitjana.

Hi participen també efectius dels Mossos, amb diverses unitats i una embarcació, així com l'embarcació i un helicòpter de Salvament Marítim. S'està resseguint de nou la llera des de la passarel·la fins a la desembocadura al mar, la línia de la platja, la zona urbana, la línia de costa i uns 500 metres mar endins.

D'altra banda, una dotació dels Bombers s'ha desplaçat a l'Hospital Comarcal de l'Alt Penedès amb tasques de suport i coordinació als responsables del centre. Ahir diverses dotacions hi van treballar en tasques d'esgotament d'aigua en cedir un mur que va provocar la inundació de diverses zones de l'hospital, tant interiors com exteriors.

Tres carreteres tallades

D'altra banda, encara hi ha tres carreteres tallades a causa de les pluges i per alguns despreniments. Les vies afectades són la TV-3301 entre Bot i Prat de Compte amb nou kilòmetres tallats al trànsit (del punt quilomètric 0 al 9), la TP-2124 entre Banyeres del Penedès i Sant Jaume dels Domenys i la C-16z a Puig-reig.

El SEM atén 90 persones

Pel que fa a les atencions sanitàries, el Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM) ha atès 90 persones des de l'inici de l'episodi el 10 de juliol. La majoria de les assistències han estat per accidents o traumatismes i les persones ateses no han revestit gravetat.

El SEM treballa també en els pacients de l'Hospital Comarcal de l'Alt Penedès que han de ser traslladat, ja que aquest ha hagut de tancar per les afectacions.