Els cinc parcs aquàtics de Tarragona que s’han colat entre els deu més bonics d’Espanya

Cinc parcs aquàtics ubicats a la província de Tarragona han estat destacats entre els deu més bonics d’Espanya, segons un rànquing elaborat per la plataforma especialitzada Campings.Luxury. Aquesta classificació reconeix no només el disseny estètic de les instal·lacions, sinó també la seva creativitat, varietat d’espais i qualitat dels serveis oferts, posicionant Tarragona com un destí ideal per al turisme familiar durant l’estiu.

El parc aquàtic del càmping Sangulí Resort, a Salou, se situa a la segona posició del rànquing nacional. Les seves cinc piscines temàtiques ofereixen experiències per a totes les edats, des de l’Africa Pool, decorada amb escultures d’elefants, fins a la Guli Pool, pensada per als més petits. A més, compta amb zones com la Relax Pool, l’Happy Pool —que inclou grans tobogans coberts— i espais infantils amb minitobogans, tot sota la supervisió de socorristes.

A la tercera posició es troba el parc aquàtic del càmping Cambrils Park, a Cambrils. Aquest complex està dividit en quatre àrees temàtiques: Caribbean Port, amb ambientació pirata; Caribbean Jungle, centrada en els nens; Mediterrània Beach Pool, que simula una platja amb bancs de sorra blanca; i Polynesian Sea, que destaca pels seus tobogans i un bar integrat a l’aigua. La diversitat d’ambients converteix aquest parc en una experiència immersiva.

També figura en la llista el parc aquàtic del càmping Els Prats Village, a Miami Platja, que ofereix una proposta familiar al costat del mar. Les seves instal·lacions inclouen diverses piscines, una d’elles amb una gran zona de jocs aquàtics per a totes les edats. L’entorn, amb palmeres i jardins, proporciona una combinació de diversió i seguretat en plena Costa Daurada.

A la sisena posició del rànquing apareix el parc aquàtic del càmping La Siesta, ubicat al centre de Salou. Amb un disseny modern i una atmosfera tropical, aquest espai aquàtic ofereix cascades, tobogans de diverses mides, jocs interactius i àrees de descans. La integració paisatgística i la qualitat de les seves instal·lacions han estat claus per al seu reconeixement.

Finalment, el càmping Gavina, a Creixell, ocupa la novena posició gràcies a un parc aquàtic concebut com un oasi de tranquil·litat. La piscina principal compta amb cascades, pontons i palmeres, acompanyada d’una piscina infantil contigua. El conjunt està dissenyat per oferir benestar i descans, amb zones de gandules i ombra per relaxar-se sota el sol mediterrani.