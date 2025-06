Tres eclipsis solars seguits seran visibles des de Tarragona: dates, detalls i com veure’ls

Publicat per Daniel Cabezas Ramírez Creat: Actualitzat:

La província de Tarragona serà un dels punts privilegiats d’observació de l’anomenat ‘Trio Ibèric’, la successió de tres eclipsis solars visibles des d’Espanya entre 2026 i 2028. Aquest fenomen començarà amb un eclipsi total el 12 d’agost de 2026, seguit per un altre total el 2 d’agost de 2027 i culminarà amb un eclipsi anular el 26 de gener de 2028, segons avança l'Institut Geogràfic Nacional (IGN).

L’IGN, dependent del Ministeri de Transports i Mobilitat Sostenible, ha llançat un web específic que recull càlculs exclusius de l'Observatori Astronòmic Nacional per a més de 8.000 municipis. El portal permet als habitants i visitants de Tarragona conèixer amb precisió l’hora d’inici, final i durada de l’eclipsi, així com accedir a previsions meteorològiques de l’AEMET, animacions de la trajectòria de l’ombra i recomanacions per a l’observació segura.

Per a Tarragona, l’eclipsi del 12 d’agost de 2026 serà total, encara que de curta durada: la fase de totalitat començarà a les 20:29:24 h i durarà aproximadament un minut i un segon, amb el Sol a només 4° sobre l’horitzó. Aquesta baixa elevació exigirà triar ubicacions amb l’horitzó oest net, idealment a les comarques del Camp de Tarragona, on l’IEEC ja alerta de la visibilitat privilegiada.

El 2027, el 2 d’agost, Tarragona observarà de forma parcial un segon eclipsi total. Això sí, la màxima visibilitat a la península tindrà lloc al sud, especialment a Ceuta, Cadis o Màlaga. En concret, l’eclipsi parcial començarà al voltant de les 9:50 i acabarà cap a les 12:10, amb més del 74 % d’ocultació, segons registres oficials.

Finalment, el 26 de gener de 2028, un eclipsi anular creuarà Tarragona just abans del capvespre, formant un característic «anell de foc». De nou, la baixa altura del Sol requerirà condicions atmosfèriques excepcionals per a la seva observació, com adverteix el portal de l’IGN.

El nou portal no només aporta dades tècniques, sinó també continguts divulgatius sobre mitologia, art, història i ciència dels eclipsis. Desenvolupat pel Centre Nacional d’Informació Geogràfica, ofereix cercadors avançats, recomanacions de seguretat ocular i recursos com conferències, cursos i tallers en col·laboració amb l’IGN i el CNIG .

Davant d’aquest esdeveniment de gran impacte científic, cultural i turístic, les autoritats catalanes han dissenyat comissions especials. A Tarragona i les seves comarques s’espera un augment significatiu de l’astroturisme que s’haurà de gestionar amb planificació en mobilitat, allotjaments i seguretat, igual com ja s’està fent de forma coordinada en el conjunt de Catalunya.