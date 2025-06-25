Policial
Intervenen 23 tones de material falsificat destinat al top manta amb un valor de 5.630.000 euros
Mossos i Policia Nacional van fer dimarts passat entrades a Salou, Reus i les Borges del Camp i van detenir 19 persones
Agents dels Mossos d’Esquadra de la Unitat d’Investigació de Tarragona, conjuntament amb agents de la Policia Nacional, van detenir el passat 17 de juny 18 homes, entre 20 i 50 anys, com a presumptes autors dels delictes de pertinença a organització criminal, contra la propietat industrial i tràfic de drogues. En el marc del dispositiu també es va detenir una dinovena persona, un home de 24 anys, per desobediència, resistència i desordres públics.
La investigació es va iniciar el passat estiu, quan es va detectar un augment considerable en la importació de productes falsificats procedents de la Xina, coincidint amb grans esdeveniments esportius. Aquestes mercaderies tenien com a destinació final la venda ambulant il·legal, especialment en localitats turístiques de Tarragona, provocant problemes d’ordre públic i ocupació de la via pública.
En aquest sentit, es van identificar un grup de persones establertes a la Costa Daurada que es dedicaven massivament a la importació de tones de roba i complements falsificats per distribuir i vendre en zones turístiques, intensificant-se amb l’arribada del turisme d’estiu.
Els productes falsificats incloïen samarretes esportives de seleccions i equips de futbol, sabatilles esportives, bosses i rellotges de luxe amb certificats d’autenticitat i garanties també falsificats. Durant el transcurs de la investigació es van identificar llocs d’emmagatzematge, molts d’ells espais amplis i de fàcil accés, incloent-hi vehicles particulars estacionats a la via pública.
Paral·lelament, es van detectar els destinataris finals de la mercaderia i es va descobrir el modus operandi de la importació, així com les funcions que complien cadascun dels membres de l’organització.
L’estructura delictiva, perfectament assentada al Camp de Tarragona amb especial incidència a Salou, disposava de tres nivells. En el primer hi havia el cap de l’organització qui dirigia l’activitat, disposava d’una flota de vehicles per fer el trasllat del material i també dels membres del grup. També gestionava els magatzems per guardar el material i disposava de la maquinària per acabar la producció dels objectes falsificats. Tot això sense efectuar mai la venda a la via pública.
En un segon nivell hi havia tres homes que feien la distribució del material als venedors finals. Per fer-ho disposaven de vehicles per anar dels magatzems als punts de venda. En aquest segon nivell també s’encarregaven de fer captació de nous venedors.
Finalment, en el tercer nivell de l’organització hi havia els venedors de base que podien també emmagatzemar als seus domicilis el material per la venda final i que estaven controlats pel cap de l’organització.
Per tot això, el passat dimarts es va dur a terme un macroodispositiu policial per desmantellar aquesta estructura criminal i, sota la tutela del Jutjat d’Instrucció número 3 de Tarragona, es van realitzar un total de nou entrades i perquisicions, sis de les quals es van fer a Salou, dues a Reus i una a Borges del Camp.
En l’operatiu es van desplegar més de 300 policies i van participar agents d’ambdós cossos policials entre els quals hi havia unitats de seguretat ciutadana, investigació, ordre públic, mediació i mitjans aeris.
Durant es dispositiu es van llençar objectes contra els agents les quals van provocar ferides lleus a tres membres dels Mossos i la detenció d’un home per desordres públics.
Més de 23 tones de material falsificat intervingut
En els escorcolls realitzats a Salou (tres domicilis, tres magatzems i quatre vehicles), Reus (dos magatzems) i les Borges del Camp (un magatzem), es van intervenir més de 23 tones d’efectes que vulneraven els drets de propietat industrial de marques reconegudes. També es van comissar rellotges d’alta gamma, materials per personalitzar productes genèrics i adhesius per estampar a la roba. L’organització disposava també de maquinària per finalitzar la falsificació.
El valor de la mercaderia al mercat il·lícit ascendiria a 5.630.000 euros i es calcula que les marques haurien deixat d’ingressar més de 25.000.000 d’euros.
A més, en el magatzem de les Borges del Camp es van decomissar 5.100 esqueixos de marihuana.
Aquest operatiu conjunt entre Mossos d’Esquadra i Policia Nacional reflecteix l’excel·lent coordinació entre ambdós cossos policials i dona resposta a l’activitat il·lícita del top manta, no només en els seus últims esglaons (els venedors al carrer), sinó des del mateix origen de la importació del producte.