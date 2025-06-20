Societat
Els millors pobles costaners de Tarragona per a gaudir de l’estiu segons Idealista
Vuit pobles costaners de la província destaquen pel seu encant, la seva oferta turística i el seu valor paisatgístic
La Costa Daurada torna a posicionar-se com un dels grans reclams turístics de l’estiu. Segons una recent selecció publicada pel portal immobiliari Idealista, vuit pobles costaners de la província de Tarragona destaquen pel seu encant, la seva oferta turística i el seu valor paisatgístic: Altafulla, Tamarit, Torredembarra, Calafell, L’Ametlla de Mar, L’Ampolla, Cambrils i Miami Platja.
Altafulla encapçala la llista com un destí perfecte per a aquells que valoren la calma, el patrimoni històric i l’estètica mediterrània. A pocs minuts de Tarragona capital, el seu nucli antic, amb carrers empedrats i arquitectura senyorial, transporta el visitant al passat. No s’ha de deixar de visitar Les Botigues de Mar, un antic barri de pescadors al costat de la platja, ni el seu castell medieval, que ofereix espectaculars vistes al litoral.
Tarragonès
Molt a prop es troba Tamarit, una joia enclavada entre penya-segats i pinedes, coneguda pel seu castell al costat del mar. Aquest petit nucli destaca pel seu entorn natural privilegiat, ja que forma part del Parc Natural de la Punta de la Móra. La platja de sorra daurada, emmarcada per dunes i vegetació autòctona, és ideal per a aquells que busquen relaxar-se en un entorn poc urbanitzat. A més, els senders que envolten la desembocadura del riu Gaià permeten connectar amb la naturalesa en estat pur.
Torredembarra és un altre dels pobles destacats, famós per combinar tradició local amb un ambient dinàmic a l’estiu. Conserva un interessant centre històric amb monuments com la Torre del Moro, i alhora disposa de platges àmplies i ben equipades, ideals per a famílies. Entre elles, la de la Paella o la platja natural dels Muntanyans, coneguda pel seu ecosistema de dunes i aiguamolls.
Calafell es posiciona com un destí ideal per al turisme familiar. Les seves platges tranquil·les, juntament amb un llarg passeig marítim atapeït d’opcions gastronòmiques, fan que cada estiu rebi milers de visitants. A més, el municipi compta amb un important llegat cultural, com el seu castell medieval o la Ciutadella Ibèrica, i encara conserva el sabor tradicional al seu antic barri de pescadors.
Baix Penedès
A l’extrem sud de la província, L’Ametlla de Mar i L’Ampolla ofereixen dues propostes que destaquen per la seva autenticitat. La primera, també coneguda com La Cala, és famosa per les seves cales d’aigües turquesa, perfectes per l'snorkel i el submarinisme, a més de la seva arrelada tradició pesquera. La segona, porta d’entrada al Delta de l’Ebre, permet gaudir de paisatges únics on conviuen arrossars, llacunes i platges naturals, tot això acompanyat d’una exquisida cuina marinera.
Finalment, Cambrils i Miami Platja completen la selecció. Cambrils és una referència a la Costa Daurada gràcies a la seva àmplia oferta turística, el seu animat port i el seu reconeixement com a Vila Gastronòmica. Mentrestant, Miami Platja, una mica menys massificat, és perfecte per a aquells que busquen desconnexió entre platges verges i cales amagades, amb oportunitats per practicar esports nàutics i gaudir d’un entorn natural ben conservat.