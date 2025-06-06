Policial
Cauen tres organitzacions dedicades al narcotràfic amb arrels al Camp de Tarragona
Els Mossos van dur a terme dos macrodispostiu aquest dilluns amb registres al Vendrell, Roda de Berà i els Garidells
Els Mossos d'Esquadra han aconseguit desarticular tres organitzacions criminals dedicades al narcotràfic establertes a Catalunya, una de les quals estava presumptament relacionada amb el tràfic d’armes. Això ha estat fruit de dos macrodispositius policials desplegats a Catalunya el passat 3 de juny amb entrades al Vendrell, Roda de Berà i els Garidells.
Les xarxes criminals investigades produïen marihuana i la distribuïen, juntament amb altres drogues com haixix, a diferents punts del territori i a França. El transport de les drogues cap a França era constant i s’executava amb fortes mesures de seguretat per part dels integrants d’una de les organitzacions. En aquest cas, la coordinació amb les autoritats franceses ha estat cabdal per a la identificació plena dels integrants de l’estructura.
Camp de Tarragona
Redacció ACN
Investigadors de la DIC Barcelona i DIC Girona, en aquest cas conjuntament amb agents del Servei de Vigilància Duanera de l’Agència Tributària, van realitzar 25 entrades amb un balanç de 29 detinguts i amb el desmantellament d’11 plantacions indoor de marihuana. També es van intervenir cinc armes i munició, cabdells de marihuana, haixix, cocaïna i heroïna. Aquests comisos se sumen a la droga intervinguda al llarg de les investigacions amb un valor total al mercat il·lícit d’un milió i mig d’euros. Entre els detinguts hi ha els principals líders dels entramats criminals investigats que han ingressat a presó.
Les plantacions intervingudes estaven connectades fraudulentament a la xarxa elèctrica, amb perjudici econòmic de 600.000 euros.
Tiroteig a Blanes
El dispositiu de la DIC de Girona i el servei de Vigilància Duanera de l’Agència Tributària es va realitzar el 3 de juny des de primera hora del matí amb la realització de 17 entrades en domicilis i cases on els investigats cultivaven grans quantitats de marihuana. Concretament, les intervencions van tenir lloc a les localitats de Calonge, Lloret de Mar, Maçanet, Llagostera, Gavà, Marganell, Mataró, Cabrils, Dosrius, Pineda de Mar, Gualba, Rubí, Martorelles i El Vendrell, amb un balanç de 18 detinguts i amb la intervenció de més de 4.700 plantes, 55 quilos de cabdells de marihuana, mig quilo de cocaïna, més de 19.000 euros en efectiu i 5 armes de foc.
La quantitat de droga intervinguda en el marc d’aquesta investigació té un valor de més d’1.400.000 euros al mercat il·lícit. A més, en totes les ubicacions investigades es va confirmar que hi havia defraudació elèctrica, amb un valor de frau acumulat de gairebé 600.000 euros.
La investigació del cas va néixer a inicis de maig del 2024 quan la Unitat d’Investigació de Sant Feliu de Guíxols va detectar una possible plantació interior de marihuana en dos domicilis de Calonge, amb la consegüent defraudació elèctrica habitual en aquest tipus de delictes.
Les primeres gestions van permetre identificar un conjunt d’individus i vehicles relacionats, amb anterioritat, amb delictes contra la salut pública.
Mentrestant, el Servei de Vigilància Duanera a Girona estava desenvolupant una investigació sobre una organització que podria estar duent a terme activitats de tràfic de drogues en altres punts del territori català. La Vigilància Duanera havia detectat que en un habitatge de la localitat de Calonge hi havia un vehicle que ja havia estat localitzat en una altra plantació de marihuana desmantellada anteriorment per la Unitat de Vigilància Duanera de Barcelona.
En aquest punt, ambdós cossos van coincidir en la investigació i es va acordar la formació d’un equip conjunt, inicialment amb la Unitat d’Investigació de Sant Feliu de Guíxols, i posteriorment amb l’Àrea d’Investigació Criminal de la Regió Policial de Girona.
Els investigadors van detectar dos grups criminals que treballaven en col·laboració en l’àmbit del narcotràfic: un, dedicat a traslladar i distribuir la droga i l’altre, encarregat del manteniment del cultiu i la coordinació dels «jardiners» ubicats a cada plantació.
L’entramat també estava relacionat amb el tràfic d’altres drogues, com ara l’haixix. Prova d’això, mentre durava la investigació, un dels principals membres va ser detingut a Salt (Gironès) per una patrulla de seguretat ciutadana. Els agents van aturar la furgoneta amb la que es desplaçava l’individu i després de detectar incongruències en el seu discurs van escorcollar el vehicle. La furgoneta, visiblement modificada, presentava un doble fons entre la zona dels seients i la cabina posterior. Va ser allà on els agents van localitzar unes bosses de plàstic que contenien 100 kg d’haixix perfectament distribuïts en paquets de la mateixa mida. Per aquest motiu, l’home va quedar detingut per un delicte contra la salut pública.
Un altre dels investigats, setmanes més tard, va ser detingut a Blanes, en aquest cas, per un delicte d’amenaces i de tinença il·lícita d’armes. Enmig d’una discussió que va tenir lloc en un polígon industrial de la localitat, l’individu va amenaçar tres persones amb una arma de foc amb la qual hauria efectuat un tret, segons la declaració dels testimonis. Els agents actuants van localitzar l’arma en una zona propera al lloc dels fets i el visionat posterior de les càmeres de seguretat van permetre demostrar l’autoria dels fets i identificar i detenir l’autor.
Els avenços en la investigació van permetre determinar que l’organització criminal podia tenir en funcionament 11 habitatges amb plantacions de marihuana a l’interior. A més també se’l relacionava amb tres ubicacions més on anteriorment ja s’hi havien desmantellat plantacions. Tots aquests punts estaven ubicats, principalment a les demarcacions de Girona i Barcelona.
En aquest sentit, el 8 de maig, en el marc de la investigació, ja es va fer una primera intervenció en una de les ubicacions investigades a Blanes. Arran de la detecció de defraudació elèctrica, es va autoritzar l’entrada i registre de l’habitatge amb el resultat d’una persona detinguda i la localització de 39 kg de cabdells de marihuana, a més d’objectes propis d’una plantació indoor com ara làmpades, transformadors, filtres d’aire i ventiladors.
La xarxa criminal treballava amb múltiples vehicles amb els quals freqüentaven diferents grow shops, botigues de cultiu on compraven material per mantenir la productivitat de les plantacions. A més, també llogaven furgonetes per transportar material per a la instal·lació i manteniment d’aquestes.
Les 17 entrades que van conformar la fase d’explotació de la investigació van comportar l’activació de més de 300 efectius dels Mossos d’Esquadra de les especialitats d’Investigació, ARRO, Drons, Hèlix, Canina i Seguretat Ciutadana.
En els registres, també es van intervenir fulls de comptabilitat i anotacions manuscrites que feien referència a altres plantacions, a més de diners en efectiu, mig quilo de cocaïna i 5 armes de foc, tres pistoles i dues escopetes.
Els 18 detinguts, alguns dels quals amb antecedents relacionats amb el tràfic de drogues, van passar a disposició policial el 5 de juny en diferents jutjats de Catalunya. Se’ls hi atribueixen delictes contra la salut pública, tinença il·lícita d’armes, pertinença a organització criminal i defraudació de fluid elèctric.
Proveïdors d’armes a França per vendre a Catalunya
La investigació de la DIC Barcelona es va iniciar el 7 de desembre del 2023 quan agents de paisà de la comissaria de Sant Martí van detenir dos homes a Barcelona que circulaven en un vehicle on es van localitzar vuit armes semiautomàtiques amb el número de sèrie eliminat. L’anàlisi balística realitzada per la Unitat Central de Balística i Traces Instrumentals de la Policia Científica va determinar que es tractaven d’armes detonadores que havien estat modificades per poder fer foc real. La investigació ha fet aflorar un entramat criminal perfectament estructurat amb connexions amb el crim organitzat a França.
Dimarts passat, 3 de juny, es va desmantellar aquesta organització criminal amb la detenció d’onze persones, entre les quals hi ha els màxims líders de la xarxa, es van fer vuit escorcolls en diferents punts de la geografia catalana i es va comissar munició, marihuana, haixix i heroïna, a més de diners i nombrosos dispositius electrònics de localització. A un dels detinguts li constava una ordre internacional de detenció per una condemna de 9 anys de presó per tràfic de drogues i pertinença a organització criminal a França. La coordinació amb les autoritats franceses ha permès identificar membres de l’entramat criminal vinculat al narcotràfic d’aquest país.
Durant la investigació, els agents de la DIC han pogut acreditar com alguns dels detinguts actuaven com a intermediaris amb un proveïdor d’armes establert a París (França). Un cop que els investigats les adquirien, les transportaven fins a Catalunya per a la seva venda. L’inici de la investigació per tràfic d’armes va conduir a l’entramat criminal investigat fortament arrelat a Catalunya amb una gran capacitat per fer enviaments internacionals de drogues. Els investigadors van acreditar que les armes intervingudes procedien de França i amb coordinació amb les autoritats franceses i Europol continuen investigant aquesta activitat delictiva que té el seu origen en el país veí.
L’organització investigada tenia ramificacions franceses. El centre neuràlgic i d’operacions el tenien establert a Cubelles des d’on els principals líders de l’organització movien els fils del negoci de les drogues i les armes. Allà acudia una àmplia xarxa de compradors francesos per a proveir-se de substàncies estupefaents.
Els investigadors han detectat nombrosos enviaments de marihuana i haixix amb destí a França en què els diferents membres de l’organització tenien assignats rols diferents, des de la producció de la marihuana fins al transport de les drogues que es feia amb unes fortes mesures de seguretat.
En una nau ubicada a Vilanova i la Geltrú (Garraf) tenien un punt de producció de marihuana que estava custodiada les 24 hores al dia per persones que actuaven de «jardiners». Aquest espai també els servia com a zona de reunions per decidir les accions delictives que realitzaven. La investigació ha acreditat que des de Vilanova i la Geltrú la marihuana es transportava regularment a Cubelles, on s’empaquetava i etiquetava amb dades falses per al seu enviament internacional destí a les localitats franceses de Vitrolles i Creil.
Fins al moment de l’explotació policial, els investigadors han detectat més d’una cinquantena d’enviaments cap a França amb el mateix modus operandi. Les vigilàncies policials han permès observar tot el procés fins a la seva intervenció. En un primer moment sortien bosses i capses de la nau de Vilanova amb destí a Cubelles on es manipulaven i etiquetaven. Des d’allà eren transportades fins a l’empresa d’enviament de paqueteria.
A banda d’aquests enviaments, l’entramat criminal també coordinava transports en camions destí a França amb fortes mesures de contra vigilància. En el marc d’un d’aquests viatges, el passat 24 d’abril patrulles de seguretat ciutadana van aturar el vehicle a l’interior del qual van trobar-hi 7 kilograms d’haixix. Un mes després, es van intervenir vuit capses que contenien 40 quilograms d’haixix cadascuna.
En total, la droga intervinguda en el marc d’aquesta investigació ascendeix a més de 100.000 euros al mercat il·lícit.