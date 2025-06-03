Policial
Detingudes 29 persones i desmantellades tres organitzacions vinculades al tràfic de drogues i armes
S'han fet més de 20 escorcolls en diferents municipis, entre ells el Vendrell, Roda i els Garidells
Els Mossos d'Esquadra han detingut 29 persones i han desmantellat tres organitzacions en el marc d'un macrodispositiu contra el tràfic de drogues i armes en diferents punts de Catalunya. En concret, han desplegat dos dispositius a les cinc del matí en diferents zones amb més de 400 agents i 25 escorcolls a municipis principalment de Girona i l'àrea de Barcelona.
Durant aquestes actuacions han intervingut 11 plantacions de marihuana; cocaïna, heroïna i cabdells de marihuana; 72.350 euros i quatre armes de foc i munició. Els dispositius els han liderat la DIC de Barcelona i la de Girona. En aquest darrer cas, en investigació conjunta amb el servei de vigilància duanera de l'Agència Tributària.
En el dispositiu de Girona s'han desarticulat dues organitzacions. S'han fet 17 escorcolls i s'han fet 18 detencions, a més de desmantellar 10 plantacions de marihuana. S'ha decomissat també cocaïna, cabdells de marihuana, 53.000 euros i quatre armes de foc. En aquest dispositiu els Mossos han actuat a Calonge, Lloret de Mar (dos punts), Maçanet i Llagostera a la regió policial de Girona; a Marganell pel que fa a la regió Central; i a Mataró (dos punts), Cabrils, Dosrius, Pineda de Mar, Gualba, Martorelles i Rubí, a la regió metropolitana nord.
Al dispositiu de la DIC de Barcelona, s'ha desarticulat una organització i s'han fet 11 detencions en vuit escorcolls. S'ha desmantellat una plantació de marihuana i s'ha decomissat haixix, heroïna i cabdells de marihuana, a més de 19.000 euros, munició i quatre armes de foc. S'han fet escorcolls al Vendrell, Roda de Berà i els Garidells, en el cas del Camp de Tarragona; i a Vilanova i la Geltrú, Sant Pere de Ribes, Cubelles i Sant Pere de Molanta pel que fa a la regió metropolitana sud.
En els dos dispositius hi ha participat agents de la DIC, de les unitats d'investigació, seguretat ciutadana, canina, brigada mòbil, àrea de recursos operatius, el Grup Especial d'Intervencions (GEI), el grup Hèlix i la unitat de drons.