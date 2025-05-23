Societat
Tarragona amplia els espais per a gossos a la platja aquest estiu
El Tarragonès lidera a la demarcació amb sis trams habilitats, i municipis com Torredembarra, Altafulla, l'Ampolla, Deltebre i Amposta amplien l’oferta canina
Cada cop més municipis del litoral tarragoní aposten per obrir les seves platges als gossos durant l’estiu. Enguany, la demarcació suma un bon grapat d'espais habilitats per a mascotes, dins una tendència a l’alça a tot el país: dos de cada tres municipis costaners catalans disposaran d’algun tram per a gossos aquest estiu, una xifra que millora notablement respecte a anys anteriors.
El Tarragonès, al capdavant
Dins la província, el Tarragonès destaca amb sis espais habilitats per a gossos, segons dades recollides per l’Agència Catalana de Notícies. Entre aquests, sobresurt la platja del Barri Marítim de Torredembarra, equipada amb tanca perimetral, font, dutxa per a mascotes, cartelleria i papereres per a excrements. També Altafulla compta amb un tram delimitat entre la plaça Consolat de Mar i el Fortí, obert de l’1 d’abril al 15 d’octubre, amb horari restringit de 7:00 a 8:30 i de 22:00 a 23:30 h.
Camp de Tarragona
Delta de l’Ebre i Terres de l’Ebre, espais de referència
Al sud de la demarcació, les Terres de l’Ebre ofereixen alguns dels espais més amplis de Catalunya. A Deltebre, la platja de la Bassa de l’Arena habilita 500 metres per a gossos a la seva zona sud. A Amposta, la platja dels Eucaliptus dedica uns impressionants 26.000 m² a aquest ús. A l’Ampolla, a la platja de l’Arenal, els animals poden accedir a un tram de 300 m² entre l’1 de maig i el 30 de setembre, mentre que la resta de l’any poden anar a qualsevol platja.
Nova incorporació al Baix Penedès
El Vendrell, capital del Baix Penedès, disposarà per primer cop aquest estiu d’un espai de platja per a mascotes, encara pendent d’obertura però en fase de preparació. L’Ajuntament també estudia instal·lar-hi una dutxa específica per a gossos. Fins ara, aquesta comarca era, juntament amb la Selva, una de les poques sense cap platja habilitada per a animals.
Encara sense solució a Creixell
En canvi, Creixell manté la seva negativa a habilitar cap zona per a gossos. Segons fonts municipals, bona part del litoral local forma part del Pla d’Espais d’Interès Natural (PEIN), i la resta de platja és massa propera a zones residencials, fet que dificulta l’adequació d’un espai d’aquest tipus.
La província avança, però encara hi ha marge
Tot i els avenços, encara hi ha marge de millora. Al conjunt de Catalunya, el 65% dels municipis costaners ja disposen d’espais per a gossos –el 2023 eren vuit menys–, i la demarcació de Tarragona contribueix significativament a aquesta tendència positiva. Més enllà dels grans espais naturals de l’Ebre, comença a consolidar-se una oferta de qualitat al Tarragonès i al Baix Penedès, tot i les resistències puntuals.