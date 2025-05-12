Societat
Mont-roig del Camp prohibeix fumar a totes les seves platges
L’Ajuntament disposarà de senyalització i campanyes d’informació sobre aquesta mesura i les possibles sancions per l’incompliment
El ple de l’Ajuntament de Mont-roig ha aprovat la implementació del municipi al projecte Platges Sense Fum, que prohibirà fumar a tot el litoral. La restricció afectarà els 12 quilòmetres de platges, incloent-hi les cales i els espais naturals. Mont-roig compta amb nou platges i nou cales, a més de les puntes de la Pixerota, Rifà i Riudecanyes.
Des del consistori apunten que l’objectiu d’aquesta mesura és «reduir el consum de tabac en aquests espais públics, eliminar les burilles de la sorra i garantir entorns més nets, segurs i saludables per a tothom».
D’aquesta manera, el municipi del Baix Camp es converteix en el segon de la demarcació de Tarragona en prohibir el consum del tabac en tot el seu litoral. El primer va ser Vila-seca l’any passat, però en aquest cas la normativa només va afectar la platja de la Pineda, l’única del terme municipal. També durant la darrera temporada, Salou va delimitar una zona sense fum a la platja de Ponent, però la mesura no s’aplicava a la resta. El Vendrell va iniciar els tràmits el 2022, però mai es va arribar a aplicar.
La normativa ja s’havia aplicat anteriorment a altres punts del litoral català. Barcelona va ser la pionera l’any 2022 i des de llavors s’han sumat altres municipis com Begur, Sitges, Vilanova i la Geltrú o Pineda de Mar.
Per garantir aquesta mesura, l’Ajuntament de Mont-roig desplegarà senyalització i durà a terme campanyes d’informació a residents i visitants, indicant les possibles sancions per l’incompliment. A més, el personal de salvament i la Policia Local també controlaran el compliment, especialment durant la temporada alta.
La prohibició no tindrà efectes a les terrasses marítimes i de les guinguetes ni al passeig Marítim i al de les Cales.
Des del consistori recorden que les burilles representen gairebé un terç dels residus que es recullen a les platges i aquestes poden fragmentar-se en microplàstics que mai desapareixen. A més, apunten que les cigarretes electròniques «tampoc són una alternativa neta», ja que els cartutxos o les bateries també contaminen el medi.
A més, remarquen que «eliminar aquests residus és una tasca complexa i costosa». D’una banda, la maquinària pot provocar pèrdues de sediment, mentre que «la neteja manual suposa una gran inversió de recursos humans i econòmics».
Platges sense gossos
El plenari de Mont-roig també ha prohibit la circulació i bany de qualsevol animal domèstic a les platges entre el 15 de maig i el 30 de setembre. Durant aquest període, els gossos només podran accedir a l’espai reservat a la platja Punta del Riu, ja habilitat a la darrera temporada.